Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО

30 марта 2019, 15:15

Гражданин Украины Павел Гриб, которого суд признал виновным в подстрекательстве к теракту, прекратил акцию протеста, чтобы избежать ухудшения здоровья, сообщил сегодня глава Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что 22 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам колонии. 25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки.

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис, посетив Павла Гриба в СИЗО 23 марта, сообщил, что согласно заключениям медучреждений, заболевания Гриба не требуют оперативного вмешательства, он может содержаться под стражей. Отец осужденного считает, что без операции Гриб может умереть.

"29 марта Гриб написал заявление о прекращении голодовки после проведения с ним разъяснительной беседы руководством СИЗО №4 о возможных ухудшениях здоровья, связанных с прекращением приема пищи», - сказал сегодня глава ростовского ОНК Леонид Петрашис.

По словам Петрашиса, Гриб был обследован врачами Межобластной больницы ФСИН № 19. Осужденный в оперативном лечении не нуждается и может содержаться под стражей, сообщает ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что защита обжаловала приговор Павлу Грибу. Решение суда раскритиковали европейские дипломаты, а МИД Украины выразил "решительный протест". Россия не проявила заинтересованности в обмене Павла Гриба, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Этапирование и срок в колонии угрожают жизни осужденного, предупредила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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