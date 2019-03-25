Павел Гриб объявил о начале голодовки

25 марта 2019, 16:04

Голодовка гражданина Украины Павла Гриба, осужденного на шесть лет по обвинению в подстрекательстве к теракту, будет проходить в отдельной камере с видеонаблюдением, сообщил сегодня глава Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области. Если Грибу не будет сделана операция, он может умереть, заявил отец осужденного.

"Кавказский узел" сообщал, что 22 марта суд в Ростове-на-Дону признал Павла Гриба виновным в подстрекательстве знакомой к теракту в сочинской школе. Сообщалось, что после приговора Гриб объявил голодовку. Члены Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, посетившие Гриба 23 марта, заявили, что он отказывается от тюремной пищи, но не голодает, а ест собственные продукты. По их словам, они пояснили Грибу, что он должен официально уведомить руководство СИЗО о голодовке.

Защита обжаловала приговор Павлу Грибу. Решение суда раскритиковали европейские дипломаты, а МИД Украины выразил "решительный протест". Россия не проявила заинтересованности в обмене Павла Гриба, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Этапирование и срок в колонии угрожают жизни осужденного, предупредила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Утром 25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки, теперь он будет переведен в отдельную камеру под видеонаблюдение и постоянный контроль врачей", - сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис. Если состояние Гриба ухудшится, его переведут в межобластную тюремную больницу в Ростове-на-Дону, добавил он.

По словам Петрашиса, Гриб объявил голодовку, требуя провести дополнительное медицинское обследование с привлечением независимых медицинских экспертов с Украины и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, передал сегодня ТАСС.

Члены ОНК предупредили голодающего, что теперь он не сможет принимать прописанные ему препараты, а это чревато обострением болезни, со ссылкой на Петрашиса сообщил сегодня "Интерфакс".

Леонид Петрашис, посетив Павла Гриба в СИЗО 23 марта, поспорил с ним о причинах голодовки. "Я возразил, что по его ходатайству в январе-феврале его трижды вывозили на обследования в областной клинический диагностический центр, затем обследования проводились в медуниверситете. Согласно заключениям медучреждений, заболевания у Гриба есть, но они не представляют опасности для жизни и не требуют оперативного вмешательства. Гриб может содержаться под стражей", - заявил он.

Грибу жизненно необходима операция, заявил его отец

Павел Гриб объявил голодовку для того, чтобы ему предоставили хотя бы минимальную медицинскую помощь, сообщил его отец Игорь Гриб. У Гриба есть неизлечимая врожденная болезнь, при которой необходимо постоянно принимать лекарства, соблюдать жесткую диету, сообщил сегодня на своем сайте украинский телеканал "Прямой".

Перед задержанием Павла Гриба ему была назначена и операция, которая до сих пор не проведена, подчеркнул Игорь Гриб. "Если он останется там сейчас и ему не сделают операцию - он умрет. Цинизм всей ситуации в том, что российской стороне донесли суть ситуации с болезнью - смертельная опасность", - сказал он. По словам Игоря Гриба, украинский профессор специально приезжал в Россию, чтобы разъяснить как врачам, так и правоохранителям всю опасность отсутствия необходимой помощи. Внешне критическое ухудшение состояния Павла Гриба, грозящее ему смертью, может быть и незаметно, добавил Игорь Гриб.

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