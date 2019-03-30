Прокуратура нашла нарушения в организации питания школьников Баксана

30 марта 2019, 10:34

Во всех образовательных учреждениях Баксана выявлены нарушения при организации питания детей, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в школьных учреждениях Баксана выявлены нарушения в работе пищеблока, не предусмотрено раздельного мытья кухонного инвентаря и столовой посуды, не выдерживается набор блюд обеда для школьников.

"В ходе проверки во всех образовательных организациях г.о. Баксана выявлены нарушения требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и СанПиН 2.4.5.2409-08", - говорится в сообщении, опубликованном 29 марта на сайте ведомства.

"В ряде школ в гардеробной не предусмотрено раздельное хранение личных вещей, обуви и санитарной одежды работников пищеблока, не предусмотрено мытье кухонного инвентаря и столовой посуды отдельно, не выдерживается набор блюд обеда для учащихся", - сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

В адрес директоров 11 образовательных учреждений Баксана внесены представления об устранении выявленных нарушений, которые находятся на стадии рассмотрения.

"Кавказский узел" писал, что ранее были найдены запрещенные продукты в детсадах Кабардино-Балкарии. 19 марта прокуратура сообщила, что в дошкольных учреждениях Лескенского района питание детей не соответствует СанПиН.