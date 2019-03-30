Чикатуева поставила под сомнение объективность пятигорских экспертов

30 марта 2019, 00:53

Экспертиза налоговой декларации депутата городской думы Черкесска Алины Чикатуевой продлена на 45 дней. Давление на депутата со стороны властей прекратилось, считает руководитель "Коммунистов России" в Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", власти Карачаево-Черкесии полагают, что Алина Чикатуева предоставила неполные сведения о своих доходах, не указав девять банковских счетов. Глава республики Рашид Темрезов потребовал лишить ее депутатских полномочий и обратился в Черкесский городской суд. Сама же Чикатуева связала судебный иск с публичной критикой в адрес чиновников и обратилась в Верховный суд России. Суд согласился направить на экспертизу налоговую декларацию Чикатуевой, чтобы установить подлинность подписи специалиста налоговой инспекции на документе.

Чикатуева ранее отвергла обвинения в сокрытии доходов на сумму 108 миллионов рублей и предположила, что иск Темрезова связан с ее участием в программе "Первого канала", в которой она раскритиковала чиновников, "допустивших бедственное положение многодетной семьи".

Черкесский городской суд 27 марта продлил срок экспертизы документов по делу Чикатуевой на 45 дней. Ходатайство о продлении сроков заявила компания, которая исследует декларацию депутата, рассказала сама Алина Чикатуева корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель компании также предлагал провести частичную экспертизу декларации вместо полной и уничтожить фрагменты документа после исследования. Защита согласилась только с первым пунктом - о продлении сроков, но возразила против второго и третьего. Суд удовлетворил только первый пункт ходатайства - о продлении сроков.

Как пояснила депутат, российское законодательство предусматривает частичное уничтожение документов после почерковедческой экспертизы: документы становятся недействительными, так как для исследования из них вырезают фрагменты с подписями. Чикатуева настояла на сохранении документов на случай, если потребуется повторная экспертиза в другой организации.

«Если результат экспертизы меня не устроит, то я потребую проведения повторного исследования. Если документы будут уничтожены, то сделать это будет невозможно», - пояснила она. Чикатуева не уверена, что экспертная компания в Пятигорске проведет действительно объективное исследование: депутат просила провести экспертизу в университете им. Баумана в Москве, но суд отказал ей и сам назначил экспертную организацию.

Предложение о частичном исследовании декларации мотивировалось доводами, что так "дешевле и быстрее". "Но мы считаем, что исследовать нужно все документы", - сказала Алина Чикатуева.

Информацию об итогах заседания 27 марта корреспонденту «Кавказского узла» подтвердил представитель Черкесского горсуда. «Срок проведения экспертизы продлен на 45 рабочих дней. Дата судебного заседания не назначена. Она будет известна позже, ближе к завершению экспертизы. Скорее всего, суд начнется ближе к июню», - сказал представитель суда.

Угрозы в соцсетях не напугали коммунистов

Власти республики рассчитывали затянуть процесс, чтобы интерес общества к делу угас, полагает депутат. «Но получилось наоборот: люди все больше интересуются темой, еще больше меня поддерживают, появляются сторонники», - отметила Алина Чикатуева.

По словам Чикатуевой, в социальных сетях ей по-прежнему поступают угрозы, но в полицию она по этому поводу не обращалась. «Пишут, что если я не угомонюсь, то меня «угомонят». Если начнется слежка, а тем более физическое воздействие, то обращусь. Сейчас же мне еще одного суда не перенести, у меня нет сил и времени», - пояснила она. Ответа на свое обращение к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой взять ее дело под личный контроль депутат еще не получала.

Первый секретарь комитета карачаево-черкесского республиканского отделения «Коммунистов России» Заур Текеев охарактеризовал разбирательство по делу Чикатуевой как "спокойное". Алина Чикатуева не нуждается в партийной поддержке, так как прямого давления на нее никто не оказывает, заявил представитель партии.

В середине февраля сочла угрозой оскорбительную надпись, оставленную во дворе ее дома. На опубликованном 13 февраля в Instagram ролике Алина Чикатуева стоит возле бетонного забора, на котором видна надпись красной краской - оскорбление и пожелание смерти, обращенное к "Алине".

«Ничего такого, что реально могло бы угрожать Алине, нет. Со стороны властей затишье, никаких действий не наблюдается. По поводу надписей мы разбирались и выяснили, что это обычные хулиганы балуются», - рассказал «Кавказскому узлу» Текеев.