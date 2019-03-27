Власти отказались согласовать митинги дальнобойщиков в Кабардино-Балкарии

27 марта 2019, 20:24

Водители, не желающие регистрироваться в системе "Платон", получают огромные штрафы и лишаются машин, а Госдума рассматривает законопроект о реестре перевозчиков, который помешает их работе, заявили участники собрания в Майском. Добиться согласования митингов в годовщину начала протестов дальнобойщиков активистам из Кабардино-Балкарии не удалось.

"Кавказский узел" писал, что в марте-апреле и декабре 2017 года проходили всероссийские акции протеста дальнобойщиков против системы "Платон". В них, в частности, приняли участие дальнобойщики из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

С ноября 2015 года в России заработала система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения транспортными средствами, которые имеют разрешенную максимальную массу более 12 тонн. Система получила название "Платон". Перевозчики выступили против нее, а также тахографов - приборов учета количества рабочего времени и отдыха, которыми власти обязали оснастить автомобили. Добиться отмены "Платона" протестующим не удалось.

Сегодня во многих городах России прошла акция, посвященная второй годовщине начала протестов против "Платона". В Кабардино-Балкарии планировалось провести два митинга, но администрация Прохладного отказалась согласовать акцию, а в Майском дальнобойщикам позволили собраться только в помещении, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член общественной организации "Объединение перевозчиков России" Елена Баранова. По ее словам, сегодня утром на собрание в Доме культуры в Майском приехали дальнобойщики как из Кабардино-Балкарии, так из Северной Осетии.

Организаторы собрания раскритиковали идею реестра перевозчиков

Елена Баранова, открывшая собрание в Майском, рассказала, что в Государственная дума рассматривает законопроект "О реестре грузоперевозчиков", разработчики которого предложили предоставлять право на перевозки только тем, кто будет внесен в соответствующий список.

"В реестр не попадут перевозчики, имеющие транспортное средство, которое не соответствует классу Евро-3 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств с дизельными и бензиновыми двигателями. - Прим. "Кавказского узла") и имеет вес свыше 2,5 тонны. Чтобы быть занесенным в реестр, необходимо пройти курсы квалификации, сдать экзамен на профпригодность. Причем, это касается и тех водителей, которые по 20 и более лет за рулем. Курсы, естественно, платные. В реестр не попадут перевозчики, у которых имеются долги по ЖКХ, по алиментам, по налогам, по штрафам, а также непогашенная судимость", - рассказала Елена Баранова собравшимся.

Кроме того, законопроект обязывает дальнобойщиков иметь на счетах по 500 тысяч рублей в качестве гарантии сохранности груза. В качестве альтернативы водителям хотят предложить закладывать свое движимое или недвижимое имущество, рассказала Баранова.

По ее мнению, если законопроект будет принят, это приведет к деградации транспортной логистики, сокращению подвижного состава, росту стоимости перевозимых товаров, сокращению рабочих мест и другим негативным последствиям. Изучив законопроект, "Объединение перевозчиков России" направило его авторам письмо, но ответа не получили, отметила Елена Баранова.

За отказ присоединиться к "Платону" водителей штрафуют

Водители, которые отказались регистрироваться в системе "Платон", получают огромные штрафы, у них изымают машины, рассказал водитель Михаил Ведров. "Если водитель не подписал соглашение, не зарегистрирован в системе «Платон» и там нет его персональных данных, с него нельзя взыскивать штраф", - считает он. Для того, чтобы прислать квитанцию о штрафе, необходимо знать персональные данные владельца машины, но согласие на предоставление этих данных дают только те водители, которые присоединились к "Платону", пояснил Ведров.

Водитель из Северной Осетии Игорь Сосиев в своем выступлении раскритиковал указание Минтранса об обязательной установке тахографов. "Если заводом-изготовителем тахограф в автомобиле не предусмотрен, то его ставить не нужно", - заявил он.

Для правильного чередования водителями работы и отдыха, за которым и следят тахографы, в России нет соответствующей инфраструктуры, указал дальнобойщик. "В сорокоградусный мороз машину не остановишь, чтобы поспать. А если остановишь, то потом не заведешь", - сказал Сосиев. Не хватает и мест отдыха при дорогах, добавил он. Однако Минтранс, по его мнению, не стремится развивать дорожную инфраструктуру.

Материалы об акциях протеста водителей и владельцев большегрузов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Дальнобойщики против "Платона". "Кавказский узел" также подготовил хронику протестов дальнобойщиков юга России.