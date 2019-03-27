Скриншот видео присяги. ГТРК "Ставрополье", "ВЕСТИ", Ставропольский край

27 марта 2019, 16:03

Ставропольские силовики отчитались о задержанном стороннике ИГ*

Задержан уроженец Дагестана, подозреваемый в подготовке терактов в Ставропольском крае, сообщило сегодня ФСБ.

"Задержан уроженец Дагестана, который присягнул "Исламскому государству"* и планировал совершить теракты. Возбуждено уголовное дело", - сказал представитель управления ФСБ по Ставропольскому краю.

По данным краевого управления ведомства, при задержании нашли флаг с символикой террористов и религиозную литературу, информировал сегодня "Интерфакс".

В новостной сюжет, опубликованный телекомпанией "Ставрополье" на сервисе Youtube, включены кадры присяги, которую молодой человек приносит лидеру "Исламского государства". Демонстрируется и оперативная съемка, на которой виден разложенный на диване флаг "ИГ"*.

Следственный отдел краевого управления ФСБ возбудил уголовное дело, информировала на своем сайте телекомпания. Статья, по которой возбуждено дело, в сообщениях СМИ не указана.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 14 марта в перестрелке с силовиками в Шпаковском районе Ставрополья были убиты два человека. По данным Национального антитеррористического комитета, убитые - уроженцы Волгоградской области, которые примкнули к "Исламскому государству"* и приехали на Ставрополье для организации теракта.

* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Путин похвалил Кадырова за возвращение женщин и детей из Сирии", "Жители Чечни сочли прецедентом возвращение ребенка из Сирии", "Власти Чечни объявили о возвращении из Ирака пяти дагестанских детей".

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