Силовики у КПП, рядом с которым совершен самоподрыв. Грозный, 17 ноября 2018 года. Скриншот с видео https://www.youtube.com/watch?v=ToyeRYr9UAQ

25 марта 2019, 20:20

Предполагаемые пособники смертницы Спиридоновой задержаны в Дагестане

Как минимум три человека задержаны в Хасавюртовском районе по подозрению в пособничестве Карине Спиридоновой, которая, по версии чеченских властей, устроила самоподрыв в ноябре 2018 года у КПП в Грозном, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным чеченских силовиков, 17 ноября 2018 года близ КПП в Грозном женщина взорвала себя после того, как полицейские, увидев на ней самодельное взрывное устройство, произвели предупредительный выстрел. Погибшая опознана по находившимся при ней паспортам как 25-летняя Карина Спиридонова.

По словам источника, правоохранительные органы отрабатывали тех, с кем Карина Спиридонова поддерживала связь на территории Дагестана.

"В Дагестане Спиридонова успела выйти замуж, у нее был оформлен шариатский брак. Были проверены люди, которые были также с ней связаны, кто ее знал. В итоге удалось установить несколько человек", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник.

Он отметил, что всего в Хасавюртовском районе были задержаны три человека. "Это ее шариатский муж и еще двое, поддерживавшие тесную с ними связь", - заявил источник.

В ходе обыска, добавил он, у задержанных были обнаружены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

В МВД Дагестана данную информацию корреспонденту "Кавказского узла" не подтвердили и не опровергли.

О задержаниях в Хасавюртовском районе сегодня также сообщил Telegram-канал Directorate4. По его данным, всего задержаны пять человек, входившие в ячейку боевиков "Исламского государства"*, ответственную за идеологическую подготовку смертницы.

"В результате проведенных обысков у боевиков были найдены оружие (включая гранаты) и боеприпасы. Всего задержаны пять человек, которые дали признательные показания и указали на тайник с компонентами для создания СВУ, которое они не успели собрать", - говорится в сообщении Telegram-канала.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и Дагестане и ведет хронику происходящих в республиках спецопераций, терактов и похищений людей. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Аналитики указали на риск одиночных терактов в Дагестане", "Двое жителей Дагестана получили реальные сроки за причастность к боевикам", "Юристы назвали причины невыдачи тела подорвавшейся в Грозном смертницы".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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