Гостиничный комплекс на КПП "Верхний Ларс". Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

24 января 2019, 10:45

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

Проезд через КПП "Верхний Ларс" открыт для всех транспортных средств после расчистки Военно-Грузинской дороги, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов сегодня в 07.00 мск в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

После расчистки дорожного полотна, с 09.40 мск проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех машин, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ведомство не сообщило об очереди на границе. Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня в 10.35 мск на въезде в Грузию видно пять фур, одна из которых стоит на пункте досмотра. Длину всей очереди невозможно оценить из-за поворота дороги. Легковых машин не видно. На въезде в Россию дорога полностью свободна. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж  о том, как с 4 по 10 января водители в Северной Осетии ожидали открытия КПП "Верхний Ларс".

На КПП "Верхний Ларс". Скрин из видео https://vlars.ru/pages/3-weНапомним, что пункты пропуска на границе России и Грузии работают круглосуточно, но при ухудшении погоды часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -3 градуса, ветер скоростью 9 метров в секунду. Ночью температура снизится до -7, скорость ветра - до 8 метров в секунду. 25 января осадков также не ожидается, температура повысится до -2, ветер усилится до 11 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Более 70 тысяч кубометров снега сошло на Транскам", "Три городка жизнеобеспечения развернуты в Северной Осетии возле Верхнего Ларса", "В очереди на "Верхнем Ларсе" стоят более 350 автомобилей".

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