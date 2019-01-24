Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

24 января 2019, 08:47

Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге введены сегодня в связи с непогодой, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех машин в 10.00 мск 20 января. В тот же день в 15.30 мск был разрешен проезд для легковых автомобилей. Вечером 21 января дорога была открыта для всех машин после расчистки дорожного полотна.

Сегодня с 07.00 мск в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии на Военно-Грузинской дороге запрещен проезд для большегрузного автотранспорта, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня в 08.45 мск на въезде в Грузию наблюдается очередь из грузовиков, конца которой не видно за поворотом дороги. На въезде в Россию дорога свободна. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж о том, как с 4 по 10 января водители в Северной Осетии ожидали открытия КПП "Верхний Ларс".

Напомним, что пункты пропуска на границе России и Грузии работают круглосуточно, но при ухудшении погоды часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -3 градуса, ветер скоростью 9 метров в секунду. Ночью температура снизится до -7, скорость ветра - до 8 м/с. 25 января осадков также не ожидается, температура повысится до -2, ветер усилится до 11 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.