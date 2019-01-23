23 января 2019, 15:25

Власти Таганрога помогли многодетной семье после скандала в соцсетях

Многодетной матери, которая получила пособие в размере 47,5 рубля, будет предоставлена компенсация в 10-15 тысяч рублей и оказана помощь в улучшении жилищных условий, заявил сегодня представитель администрации Таганрога.

Как сообщал "Кавказский узел", чиновники Таганрога назначили многодетной малоимущей семье единовременное пособие в размере 47,5 рубля. Размер пособия возмутил пользователей соцсетей. Они назвали его "федеральной программой по профилактике ожирения" и предложили чиновникам пожить на эти деньги.

"Сегодня ее (многодетную мать) пригласили для консультации по выплате субсидий и льгот на услуги ЖКХ. Также ей будет предоставлена материальная помощь из резервного фонда главы администрации города. Сумма компенсации составит от 10 до 15 тысяч рублей", - заявил представитель горадминистрации.

Он отметил, что женщине также оказали содействие в составлении заявления на улучшение жилищных условий, помимо этого, ей планируется оказать бесплатную правовую поддержку по интересующим ее вопросам, сообщает "Интерфакс".

"Сегодня также должны госпитализировать двух ее сыновей. Их состояние не тяжелое, но необходимо, чтобы они были под наблюдением", - цитирует представителя администрации города РИА "Новости".

Власти также объяснили, почему женщине были выплачены 47,5 рубля. "Многодетная мать проживает в Таганроге с тремя детьми, 2004 и 2009 годов рождения. Женщина трудоустроена. Доходы ее семьи складываются из заработной платы матери, алиментов на несовершеннолетних детей, а также социальных выплат и пособий. В общей сложности на всю семью ежемесячно у таганроженки получается 38494,38 рубля, до этой суммы в декабре 2018 года не хватило 47,5 рубля. Они и были доплачены", - со ссылкой на администрацию сообщил 21 января ТАСС.

При этом сама женщина рассказала, что была вынуждена обратиться к властям за помощью из-за сложной финансовой ситуации после развода. "У меня трое несовершеннолетних детей, старшая дочь от первого мужа и двое близняшек-мальчиков - от второго, им по девять лет", - отметила женщина.

По ее словам, второй муж отсудил часть 12-метровой квартиры и не платил алименты на детей. "За это время он задолжал [по алиментам] больше ста тысяч рублей", - заявила 21 января женщина в интервью "Комсомольской правде".

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