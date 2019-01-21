21 января 2019, 02:45

Пособие в 47 рублей таганрогской семье возмутило пользователей соцсетей

Чиновники Таганрога назначили многодетной малоимущей семье единовременное пособие в размере 47,5 рубля. Размер пособия возмутил пользователей соцсетей. Они назвали его "федеральной программой по профилактике ожирения" и предложили чиновникам пожить на эти деньги.

Многодетная неполная малоимущая семья обратилась в администрацию Таганрога за материальной поддержкой.

Чиновники рассмотрели заявку и выделили ей материальную помощь. "В соответствии с областным законом... назначено социальное пособие в размере 47,5 рубля сроком на один месяц", - цитирует 20 января ответ чиновников "Панорама".

Кроме того, как следует из ответа чиновников, принято решение оказать семье материальную помощь из средств бюджета города в размере тысяча рублей.

Сотрудник администрации Таганрога прокомментировал ситуацию с назначенным пособием. По его словам, у семьи есть доход, который складывается из заработка матери и алиментов на детей, сообщает "Ростов официальный".

По словам чиновника, выплата в размере 47,5 рубля была высчитана на основе разницы между доходами членов семьи и прожиточным минимумом на каждого из них.

Пользователи соцсетей возмущены решением таганрогских чиновников

Назначенное пособие вызвало резонанс в социальных сетях. Юрист Юрий Заблоцкий на своей странице "yurist.taq" в социальной сети Instagram опубликовал фото уведомления о назначении пособия и назвал его "федеральной программой по профилактике ожирения".

"Даже на две буханки хлеба на хватит", - прокомментировала его публикацию "gilly.malow".

"Немыслимо... просто слов нет. Нас вообще за людей не считают", - прокомментировал "hochunaibizu".

"Когда уже налог на воздух введут, интересно", - спрашивает "katerina5315".

"С единовременной выплатой 47 рублей?! Может, все-таки на год разделить, чтоб не накладно было?" - иронизирует "mchernetskaia".

"Нужно чиновников посадить на эти 45 рублей. Пусть поживут", - считает "botsmanvolodia".

Примечание:

"В Ростовской области арестовано имущество завода ТагАЗ", "В Ростовской области работники автозавода несколько часов не работали из-за невыплаты зарплаты", "Владимир Емельянов: кризис до Ростовской области пока не дошел".

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