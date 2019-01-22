Демонтаж шлагбаума выявил проблему самовольного перекрытия улиц в Махачкале

22 января 2019, 07:52

В Советском районе Махачкалы демонтирован незаконно установленный шлагбаум, ограничивавший движение, сообщила прокуратура. Пользователи соцсетей в целом одобрили действия правоохранителей, указав при этом на непростое место расположения улицы Рамазана Алиева, а также на случаи неправомерного блокирования проезда в других районах города.

Установка шлагбаума без разрешительной документации была выявлена прокурорами после обращения местного жителя.

"С выездом на место прокуратурой района совместно с работниками администрации шлагбаум демонтирован, нарушение федерального законодательства устранено", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Дагестана 21 января.

Демонтаж шлагбаума при въезде на улицу Р. Алиева в Махачкале активно обсуждается пользователями социальных сетей. Соответствующее сообщение, размещенное вечером 21 января на странице прокуратуры Дагестана в Instagram (31 357 подписчиков) по состоянию на 07.50 мск набрало 878 лайков.

На фоне общего одобрения действий прокуратуры пользователи, тем не менее, отметили, что шлагбаум на указанной улице установлен уже давно, а сама улица расположена рядом со зданием прокуратуры РД.

"Правильно, продолжайте в таком же духе - в городе очень много дорог перекрыто", - приветствовал пользователь под ником mubarakdzhalaev.

"Это же прямо за вами, за прокуратурой. Уже столько лет этот шлагбаум так стоял. А почему именно сейчас, а не раньше?" - поинтересовалась saidova__marina.

"Самое интересное в этой ситуации - эта улица прямо сзади Прокуратуры РД, и шлагбаум там стоит уже лет 10. Если народ жаловаться не будет, никому ничего не нужно", - подключился к дискуссии подписчик scorpion.ssz.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", ул. Рамазана Алиева проходит недалеко от здания по адресу ул. Магомеда Ярагского, 84, в котором находится прокуратура Дагестана.

Кроме того, данная ситуация актуализировала обсуждение проблемы самовольной установки шлагбаумов и ограждающих элементов в других районах Махачкалы.

"На ул. Дахадаева тоже есть, при въезде в тупик, где садик находится. Какой-то крутой начальник перекрыл, уже много лет", - сообщил пользователь под ником myslima77755.

"Мало того, что город превратили в Шанхай, еще и весь в шлагбаумах", - возмутился badrik_bakaev.

"Снова поставят, как и в других местах: убрали, а они там опять появились", - высказался подписчик kimefendiev.

Ранее "Кавказский узел" информировал, что прокуратура сочла незаконным каменную насыпь на побережье Каспийского моря, возведенную местным жителем, и потребовала в суде от властей Каспийска освободить доступ гражданам к морю.