Житель Дагестана обвинен в помощи боевикам

21 января 2019, 19:37

Передано в суд дело жителя Карабудахкентского района, обвиняемого в организации финансирования терроризма после сбора денег в Интернете для боевиков, сообщила сегодня прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый, создав группу в Интернете, с июня 2016 года по сентябрь 2017 года призывал пользователей к сбору денег для финансовой помощи боевикам. "При этом он разместил в группе реквизиты открытой на его имя банковской карты и электронных кошельков. Из собранных денежных средств осуществил переводы на общую сумму более 55 тысяч рублей для обеспечения нужд незаконных вооруженных формирований", - сообщила прокуратура Дагестана.

Житель Карабудахкентского района обвинен по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма). Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в организации финансирования терроризма, а также в участии в деятельности террористической организации была заподозрена жительница Дагестана. По мнению следствия, она уехала в Сирию и организовала перечисление денег боевикам. 18 января Следком сообщил, что женщина объявлена в розыск.