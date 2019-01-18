Война в Сирии. Фото: REUTERS/Marko Djurica

18 января 2019, 19:08

Жительница Дагестана заподозрена в причастности к сирийским боевикам

Начат розыск уехавшей в Сирию жительницы Дагестанских Огней, которая, по мнению следствия, организовала перечисление денег боевикам, сообщил сегодня Следком.

Правоохранители полагают, что женщина при помощи проводников пересекла границу Сирии в сентябре 2014 года. Позднее ей удалось передать родным и знакомым реквизиты своей банковской карты. С 2014 по 2017 год на эту карту перечислялись деньги, которые пошли на нужды террористической группировки, считают следователи.

Против жительницы Дагогней заведено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Организация финансирования терроризма". "Принимаются меры по установлению ее местонахождения и задержанию", - сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Дагестану.

Каждая из уголовных статей, по которым возбуждено дело, предусматривает до 20 лет заключения.

Сколько денег успели перечислить женщине ее родственники и знакомые, в сообщении не уточняется. Название группировки, в причастности к которой она заподозрена, также не указано.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 13 декабря 2018 года ФСБ России сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе более 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России судом террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра". Проповедник из Дагестана Абу Умар Саситлинский, объявленный силовиками организатором схемы финансирования, заявил, что не знаком с другими подозреваемыми.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" (организация признана террористической и запрещена в России по решению суда).

Примечание:

"Защиту Алиевой и Шилихиной возмутил допрос не знавшего их свидетеля", "Суд отказался перевести Нурмагомедова под домашний арест", "Защита Нурмагомедова сочла неэффективной работу следователей".

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