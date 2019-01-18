Жители частного сектора в Махачкале заявили об угрозах застройщика

18 января 2019, 00:33

Представители застройщика, который планирует возвести восьмиэтажный дом на улице Горького, запугивают владельцев частных домов, принуждая их покинуть свое жилье, заявили участники схода в Махачкале.

Строительство восьмиэтажки может привести к разрушению близлежащих частных домов, заявили участники собрания в Махачкале 17 января. Жители улиц Горького и Котрова неоднократно обращались к властям с требованием проверить законность действий застройщика, который вынуждает их переселиться, сообщил присутствовавший на сходе корреспондент "Кавказского узла".

Жительница частного дома на углу улиц Горького и Котрова Зарипат Мугадова выразила опасение, что стены и фундамент ее жилища пострадают во время рытья котлована. Ее соседка Меседу Курбанова также боится за сохранность своего дома №34 по улице Котрова. «Они это делают, чтобы мое старое жилье рухнуло, и я вынуждена была им сдаться. А я не хочу, я хочу жить в своем доме», - заявила Курбанова.

В заявлении на имя министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова от 25 ноября 2018 года махачкалинцы описывают попытки давления и угрозы со стороны строительной компании. Согласно заявлению, представители застройщика с 2016 года вынуждают владельцев частных домов оставить свое жилье, угрожая отрезать дома от коммуникаций и снести. "Угрожают тем, что отключат газ, свет и закроют в общих дворах проходы к нашим индивидуальным жилым домам", - говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Накануне обращения к главе МВД, 24 ноября, к владельцам частных домов в очередной раз пришли люди, назвавшиеся представителями строительной компании. "Случится пожар нечаянно, если вы не успокоитесь и не прекратите чинить нам препятствия в сносе домов", - приводят авторы заявления слова одного из визитеров.

В октябре 2018 года жители улиц Котрова и Горького обращались также в Минстрой Дагестана. Согласно ответу ведомства от 12 ноября 2018 года, участок по адресу "улица Горького 28, 30 и 32" принадлежит девелоперской компании, которая получила разрешение на строительство в этом месте восьмиэтажного дома.

Юридический представитель протестующих жильцов Рукижат Вагабова не исключила, что выдача разрешения на строительство многоэтажного дома по этому адресу имеет коррупционную составляющую. С момента запроса разрешения на строительство до его получения прошли считанные дни, значит вопрос должным образом не изучался, уверена она. «Судя по датам на заявлениях, экспертных заключениях, вопрос решался буквально в течение нескольких дней», - подчеркнула она.

Застройщик ссылается также на решение суда, принятое по иску одного из жителей улицы Горького. Истец требовал признать разрешение на строительство незаконным, но суд отказался удовлетворить его требования. Решение не было обжаловано, а структуры и лица, которые должны были участвовать в процессе как третьи лица, не были привлечены к нему, отметила юрист. По предположению Вагабовой, иск был инициирован заинтересованными лицами, чтобы застройщик получил дополнительный аргумент в свою пользу.

Вагабова обратилась в суд от имени жителей, протестующих против строительства, с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы. После восстановления сроков жители улиц Котрова и Горького могут добиться отмены решения, на которое ссылается застройщик, пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".