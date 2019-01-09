Защитники парка "Ак-Гель" потребовали отменить правила застройки Махачкалы

09 января 2019, 17:20

Верховный суд Дагестана сегодня начал рассматривать новый иск жителей Махачкалы, оспаривающих строительство храма в парке "Ак-Гель". Они заявили о нарушениях при принятии правил землепользования и застройки Махачкалы и потребовали их отмены. Суд решил привлечь к делу Управление архитектуры администрации Махачкалы и Управление Росреестра по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", группа махачкалинцев выступила против строительства православного собора Александра Невского в парковой зоне у озера «Ак-Гель». Это место должно, по их мнению, оставаться зеленой зоной, так как в городе мало открытых общественных пространств. Ленинский райсуд 29 декабря 2017 года полностью удовлетворил требования активистов движения "Город Наш", требовавших запретить строительство храма. Однако Верховный суд Дагестана 24 апреля 2018 года удовлетворил апелляционную жалобу, которую подали представители администрации Махачкалы и Махачкалинской епархии РПЦ. Верховный суд республики отменил решение суда первой инстанции, разрешив строительство храма.

По информации Махачкалинской епархии, инициатива строительства нового кафедрального собора принадлежит местному епископу, а в конце октября 2016 года ее поддержал и Московский патриарх. При этом в Махачкале уже действуют два православных храма - Успенский кафедральный собор и храм Святого равноапостольного князя Владимира, открытый 7 мая 2016 года.

Новый иск в суд подали участники движения «Город наш» Анна Горбанева и Сергей Манышев. Сами истцы на процесс не явились, и их интересы в Верховном суде Дагестана представлял юрист и гражданский активист Марат Исмаилов. Он сообщил, что исковым требованием является «признать недействующим и отменить со дня принятия Правила землепользования и застройки Махачкалы, утвержденные решением собрания депутатов».

На этот раз оспаривается сам факт выделения земли под постройку храма в парке, пояснил Марат Исмаилов.

«Предыдущий иск рассматривался по гражданскому процессуальному кодексу, и он касался других требований. Тогда мы требовали признать недействительным договора о передаче земли в безвозмездное пользование между Управлением по земельным ресурсам администрации Махачкалы и Махачкалинской Епархией. А здесь дело рассматривается по административному кодексу судопроизводства, то есть мы оспариваем нормативный акт, решение об утверждении правил землепользования и застройки города. Мы сейчас имеем ввиду не весь парк, а этот участок, выделенный под строительство храма», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Марат Исмаилов.

В качестве ответчиков привлечено Махачкалинское собрание депутатов, которое в 2016 году утвердило Правила землепользования и застройки Махачкалы. Согласно этому документу один из участков в районе озера «Ак-Гель» отнесен к зоне О3 (Зона культовых зданий), где предполагается строительство храма. Истцы считают, что собрание депутатов и администрация Махачкалы «приняла этот нормативный акт с нарушением, влекущим его незаконность», и просят суд признать его недействующим и отменить со дня принятия.

В качестве третьих лиц в иске указаны республиканская прокуратура и Махачкалинская Епархия Русской Православной церкви. Интересы Епархии в суде представляет Артем Бакиев, а горсобрания - Закир Адильгереев.

Закир Адильгереев ходатайствовал в суде о привлечении в качестве заинтересованного лица по делу Управление архитектуры администрации Махачкалы.

«Управление архитектуры и строительства, в соответствии с их положением, непосредственно занималось разработкой проекта правил землепользования. Оно же формировало и рабочую группу, и все остальные рабочие моменты по правилам землепользования и генерального плана города», - заявил Закир Адильгереев.

Стороны не возражали, и судья Игорь Гончаров удовлетворил данное ходатайство. Также по решению суда в качестве заинтересованного лица было решено привлечь еще и Управление Росреестра по Дагестану.

По ходатайству Марата Исмаилова суд приобщил к материалам дела в качестве дополнительного довода письмо управления архитектуры администрации Махачкалы, в котором содержится картографический материал применительно к спорному участку.

«Мы обращались в администрацию Махачкалы с просьбой предоставить информацию касательно земельного участка (номер участка, где планируется строительство храма) в зоне О3. И нам пришел ответ, что этот спорный участок одновременно находится на двух зонах – О2 и О3, что является нарушением», - заявил в суде Марат Исмаилов.

Освещали процесс журналисты четырех изданий. Также в суде приняла участие активистка группы «Город наш», журналист Светлана Анохина.

Следующее судебное заседание состоится 11 февраля.

Активисты заявили, что намерены добиться отмены решения о застройки парка «Ак-Гель»

Активисты считают перспективным иск, который рассматривает Верховный суд Дагестана, сообщил Марат Исмаилов.

«Мы увидели серьезные нарушения касательно процедуры принятия правил землепользования и постройки в части участка в парке «Ак-Гель», выделенном под постройку храма. Не были опубликованы документы касательно проведенных общественных слушаний для информирования людей о принимаемых правилах землепользования и застройки, а также для получения предложений от людей и учета их мнения. Исходя из этих нарушений и судебной практики по таким делам, посчитали, что перспектива есть», - прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» Марат Исмаилов.

Движение «Город наш» будет добиваться того, чтобы в парке «Ак-Гель» не было никакого строительства, отметила Светлана Анохина.

«Все люди, которые участвуют в этом суде, имеют отношение к группе «Город наш». Мы все - городские активисты, и основным нашим делом является защита парков, скверов и аллей. Мы сформировались как сообщество на защите парка «Ленинского комсомола». И когда вопрос стоит об иске в суд, то подают их и подписывают те, кто может и готов, сменяют друг друга и также участвуют в судах», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Светлана Анохина.

Ранее инициативная группа добилась отмены решения о строительстве музея "Россия - моя история" в городском парке имени Ленинского комсомола в Махачкале. После обращения в суд горожан и сбора подписей против строительства занимавший на тот момент должность главы Дагестана Рамазан Абдулатипов пояснил, что такое решение принято "после широкого общественного обсуждения".

По словам Анохиной, активисты готовят еще один иск, который должны подать сама журналистка и Арсен Магомедов. «Если по этому варианту не пройдет (отменить решение о строительстве храма в парке на основании заявленных активистами нарушений при принятии правил землепользования Махачкалы – прим. «Кавказского узла»), у нас есть еще основания оспаривать строительство храма в парке, и мы будем подавать очередной иск уже по другому поводу. Мы будем искать все лазейки, чтобы остановить застройку парка. Мы хотим, чтобы вообще на этой береговой зоне никто ничего не строил и ей вернули статус рекреационной зоны», - подчеркнула Светлана Анохина.

Отметим, что в парковой зоне, где планируется строительство собора Александра Невского, сейчас никакие работы не ведутся. Участок огорожен, кроме бетонных плит на этом месте нет других строительных материалов и техники, передает корреспондент «Кавказского узла».