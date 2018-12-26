Обрушенный мост в Буйнакске. Дагестан. Скриншот страницы https://vk.com/buynaksklive?w=wall-74669243_255002

26 декабря 2018, 21:42

Обрушение моста в Буйнакске указало на проблемы государственного строительства

Один из рабочих, пострадавших при обрушении моста в дагестанском Буйнакске, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве. В соцсетях пользователи отметили, что возведенный недалеко от места происшествия "народный мост" оказался намного надежней построенного на государственные средства.   

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря около 16.00 мск за день до открытия в Буйнакске рухнул автомобильный мост через железнодорожный переезд, пострадали двое рабочих. Причиной обрушения моста стали нарушения правил строительства, заявили в МЧС Дагестана. С этой версией согласился и мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев, отметив, что "конструкция не выдержала, как начали заливать бетон".

Рабочие, пострадавшие при обрушении моста, остаются в ЦГБ Буйнакска, уточнили сегодня в Минздраве Дагестана.  "Один в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, он в сознании. Состояние второго средней степени тяжести", - сказала представитель ведомства, на которую сослалось РИА "Новости".

Восстановление ущерба, нанесенного падением моста, будет возложено на "соответствующих юридических лиц", и бюджет республики не пострадает, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов.

"Проект моста был разработан проектным институтом ИПТС "Транспроект", государственный контракт на строительство моста был заключен с МП "ССМУ". Металлическое пролетное моста длиной 42,6 метра разработано ООО "Мориссот" (Москва). Повреждений инфраструктуры железной дороги нет", – цитирует министра РИА "Дагестан". 

По словам Гаджимурадова, "на расчистку обрушенной конструкции ориентировочно потребуется пять дней", однако на данный момент "никаких проблем с движением транспорта не отмечается". 

Скриншот со страницы сообщества "Голос Дагестана" в соцсети "Вконтакте" https://vk.com/wall-74219800_224013

По факту обрушения моста в Буйнакске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", сообщил Следком. Максимальное наказание, предусмотренное по этой части, предполагает лишение свободы на срок до трех лет.

Пользователи соцсетей посетовали на ненадежность государственного строительства

Активному обсуждению инцидента в Буйнакске в социальных сетях способствовал и тот факт, что недалеко от рухнувшего моста находится еще один. 

"В 400 метрах от этого моста находится другой мост, тоже переезд через железную дорогу, но построенный народом, Народный мост. Его построили за сумму в десять раз меньшую, чем государственный. Но он построен на совесть и стоит. Мост (на фото), который строит государство, говорят, планировалось открыть для проезда автотранспорта уже завтра (26 декабря, - Прим. "Кавказского узла"), торжественно", - говорится в публикации на странице сообщества "Голос Дагестана" в соцсети "Вконтакте" (49 351 подписчиков). 

Скриншот со страницы сообщества "Голос Дагестана" в соцсети "Вконтакте" https://vk.com/wall-74219800_224013

"Завтра открывать его собирались. По-моему дело откроют, а не мост", - добавил пользователь под ником Шамиль Бродяга.

Некоторые из пользователей утверждают, что рухнувший мост вызывал опасения и раньше.

"Два дня назад проходил по нему, он шатался! Я так и предполагал", - написал Милан Гаджиев в комментариях под постом на странице сообщества "Буйнакск LIVE" в соцсети "Вконтакте" (12 044 подписчиков). 

Скриншот со страницы сообщества "Буйнакск LIVE" в соцсети "Вконтакте" https://vk.com/buynaksklive?w=wall-74669243_255002

Скриншот со страницы сообщества "Буйнакск LIVE" в соцсети "Вконтакте" https://vk.com/buynaksklive?w=wall-74669243_255002

"Народ бы справился лучше, быстрей, качественней и экономичней с этим мостом", - считает Артур Артуров.

"Рухнул не тот, на который народ деньги собрал и построил, а другой, который государство строило, это на выезде с города в сторону Махачкалы", - уточнил пользователь под ником indira.rasullova1975 на странице "Голос Дагестана" в Instagram (811 479 подписчиков).

Примечание:

"Минтранс Дагестана уточнил число пострадавших при обрушении моста в Буйнакске", "Режим ЧС введен под Астраханью из-за аварийных мостов", "Возобновлено движение по мосту через реку в Сочи".

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