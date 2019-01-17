Следком заинтересовала информация о неоказании медпомощи жительнице Дербента

17 января 2019, 19:57

Началась доследственная проверка сообщений СМИ о том, что врачи дербентской горбольницы отказались принять девочку, пострадавшую в ДТП, и направили ее в частную клинику.

ДТП произошло 16 января. Водитель, сбившая девочку, сразу доставила ее в центральную городскую больницу Дербента. Однако тетя девочки настояла на том, чтобы пострадавшую доставили в одну из частных клиник, сообщил главврач ЦРБ Дербента Абдулкафар Шихмагомедов.

Он признал, что сотрудники приемного покоя допустили нарушения. "Действительно, родителей не оповестили незамедлительно, как этого требует специальная инструкция. После проведения служебной проверки медицинский персонал будет привлечён к ответственности. На сегодняшний день конфликт между родителями пострадавшей и медицинским персоналом больницы исчерпан", - процитировали сегодня слова главврача "Аргументы и факты".

Пострадавшей является 16-летний подросток, сообщило издание.

На видео, опубликованном изданием в Youtube, женщина призывает к ответу медсестру и двух врачей. "Почему не зафиксировали [прием]? На каком основании вы ребенка отправляете на частной машине обратно? На каком основании вы в частную клинику отправляете ребенка?" - говорит она. Женщину поддерживает мужской голос за кадром. Женщина в медицинском халате, которая представляется как терапевт, просит прекратить съемку, но получает в ответ отказ. "Почему вы нас, родственников, не вызываете, не говорите?" - настаивает пришедшая в больницу женщина. Мужчина, на которого указывают как на травматолога, заявляет, что дал направление.

Данные СМИ о неоказании медпомощи 16-летней девочке проверяются, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Дагестану.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2017 года посетитель избил дежурного травматолога горбольницы Буйнакска Муслима Магомедова, после чего врач был госпитализирован. Родственники пациента заявили, что врача ударил таксист, раздраженный слишком долгим ожиданием помощи мужчине, который получил огнестрельное ранение. Руководство больницы утверждает, что помощь была оказана своевременно.