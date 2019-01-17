17 января 2019, 15:02

Краснодарский судья подал в отставку после резонансного ДТП

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда написал заявление об отставке, заявила сегодня пресс-служба суда. Сообщению об отставке судьи предшествовала огласка информации о дорожной аварии, в которой пострадала 18-летняя девушка.

Как писал "Кавказский узел", ДТП с участием военного судьи в Краснодаре произошло 21 декабря, но огласку информация о нем получила лишь 14 января - очевидец опубликовал в сети снятое на месте инцидента видео, в описании к которому указано, что судья был пьян. Мать пострадавшей в ДТП 18-летней девушки заявила об угрозах со стороны судьи.

Сам судья Краснодарского гарнизонного военного суда подтвердил факт ДТП после огласки информации об инциденте. "Я не отрицаю, что был там и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу. Непонятно, почему об это стало известно только сейчас, если авария была в декабре? Дело в том, что с меня хотят три миллиона рублей. Я не был пьян, я был в эмоциональном состоянии, для меня произошедшее было шоком", - заявил он.

16 января судьей Краснодарского гарнизонного военного суда "подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда.

Согласно сообщению, заявление было подано "на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"".

Статья 14 закона "О статусе судей в Российской Федерации" посвящена прекращению полномочий судьи. Согласно подпункту первому пункта один данной статьи, полномочия судьи могут быть прекращены на основании письменного заявления об отставке.

Комментариев самого судьи или его представителей о причинах отставки пока не поступало.

При этом мать пострадавшей заявила, что не требовала от судьи трех миллионов рублей. "Когда мы встречались в тот единственный раз после аварии, я просто написала на бумаге, что [дочери] потребуется и сколько это стоит. Он забрал бумажку (...). На самом деле, никаких требований мы не выдвигали, думали, что возможны нормальные человеческие отношения. Но судя по всему не получится", - привела 16 января слова женщины "Комсомольская правда".

Комментариями военной прокуратуры Краснодарского гарнизона в связи с ДТП "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Сотрудник ФСИН попал под суд после ДТП в Черкесске", "Судья в Карачаево-Черкесии попал под следствие после ДТП", "Суд разрешил привлечь судью к ответственности по делу о ДТП в Азове".

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