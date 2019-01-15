ГИБДД заинтересовалась аварией с участием судьи в Краснодаре

15 января 2019, 21:51

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда подтвердил факт ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка, после огласки информации об инциденте. Сотрудники ДПС не внесли сведения о дорожном происшествии с участием судьи в базу данных, сообщили в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП с участием военного судьи в Краснодаре произошло еще 21 декабря, но огласку информация о нем получила лишь 14 января - очевидец опубликовал в сети снятое на месте инцидента видео, на основе которого один из федеральных телеканалов подготовил сюжет.

Видеозапись под названием "Военный судья хочет уйти от ответственности!!!" опубликовал на YouTube пользователь Артём Этлухов. "Действующий военный судья в городе Краснодаре сбил девушку 18 лет на пешеходном переходе, находясь в нетрезвом состоянии! Пользуясь своим положением пытается замять это дело и хочет уйти от ответственности, так как он является неприкосновенным лицом", - утверждается в описании к видео, где приведено также имя судьи.

На записи продолжительностью 44 секунды виден белый автомобиль KIA, заблокированный на дороге другими машинами. Плотный мужчина в костюме держит мобильный телефон в руке и угрожает молодому человеку, требуя, чтобы тот назвал свои данные. "Давай фамилию быстро! Фамилию, говорю, давай! Боишься? Я тебя арестую за нападение", - говорит нетвердым голосом мужчина, обращаясь к парню, который держит руки в карманах. В диалог вступает человек, который ведет съемку. "На тебя никто не нападал!" - говорит он за кадром. Мужчина в костюме требует прекратить съемку, говоря в камеру: "Убери", а затем подходит к водительской двери KIA и открывает ее, глядя при этом в экран своего телефона.

Человек, чьи данные указаны в описании к видео, действительно значится в списке судей на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда.

Пострадавшая: виновник аварии предлагал деньги

Пострадавшая девушка утверждает, что водитель белого KIA сбил ее около полуночи, когда регулировка светофоров уже прекратилась. Переходя дорогу, она заметила медленно движущийся KIA и хотела его пропустить. "Он (водитель) моргнул мне, я и пошла. Видимо он думал, что я успею пройти, и нажал на газ. Само собой, я не успела перейти", - приводит сегодня слова потерпевшей Юга.Ру.

По словам девушки, водитель вышел из машины и начал поднимать ее с проезжей части, предлагая "дать денег и разойтись". При этом очевидцы ДТП - водители находившихся рядом машин - вызвали скорую и полицию. На место аварии приехала и мама девушки, которой водитель KIA показал удостоверение судьи и дал визитку с указанием имени и должности. Полицейские не проверяли мужчину на наличие алкоголя, отметила она.

Когда мужчина попытался уехать с места аварии, его догнали и заблокировали другие водители, они же сняли видео, которое было опубликовано в сети. Врачи диагностировали у девушки травмы связок и вывих, не исключив, что потребуется операция, добавила пострадавшая.

Мать пострадавшей девушки утверждает, что обращалась в военную прокуратуру, где ее заявление приняли неохотно, в отдел полиции и в коллегию судей, но только огласка заставила виновника ДТП выйти на связь.

«Мы ждали до последнего, он сказал: "я буду думать, я вам помогу", но ни во что это не вылилось. Сейчас он зашевелился, когда подключились блогеры. Теперь он мне звонит, говорит: "давайте побыстрее закончим это дело". Только второй день, как он стал мне звонить, пока он никак не помогал. Только пугает войной, мол, если я куда-то пойду, он будет со мной бороться. Дочери сейчас идут угрозы на странице (в соцсети). Завтра будет решаться вопрос по операции - у нее травма колена, а она тхэквондистка, в сборной края, действующая спортсменка», - приводит сегодня слова женщины "Говорит Москва".

Судья признал факт участия в ДТП

Судья, названный виновником аварии, подтвердил информацию о случившемся. Он утверждает, что готов возместить ущерб, но семья девушки потребовала слишком большую, по его мнению, сумму компенсации.

"Я не отрицаю, что был там и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу. Непонятно, почему об это стало известно только сейчас, если авария была в декабре? Дело в том, что с меня хотят три миллиона рублей. Я не был пьян, я был в эмоциональном состоянии, для меня произошедшее было шоком", - приводит сегодня слова судьи "Комсомольская правда".

В Краснодарском гарнизонном военном суде не исключили, что судья может быть наказан за дисциплинарный проступок после проверки.

«Для установления наличия в действиях судьи дисциплинарного проступка компетентными должностными лицами рассматривается вопрос о проведении служебной проверки», – цитирует сегодня слова председателя суда Владимира Чибизова "Коммерсант-Юг".

Кубанское управление ГИБДД также инициирует проверку в связи с резонансным ДТП, так как сотрудники инспекции не внесли в базу данные об аварии с участием судьи.

"Подтверждается, что он (судья) предъявил удостоверение. На следующий день приехал представитель военной прокуратуры и забрал это дело по подследственности в военную прокуратуру. Нами будет инициирована проверка в отношении сотрудников батальона ДПС Краснодара, ответственных за предоставление сведений в федеральную информационную сеть. В течение 48 часов (с момента ДТП) подразделения обязаны в данную систему "заливать" информацию. Они это не сделали", - приводит слова представителя ведомства РИА "Новости".

Комментариями военной прокуратуры Краснодарского гарнизона в связи с ДТП "Кавказский узел" пока не располагает.