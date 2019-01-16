Строительство дома. Фото Елены Синеок, Юга.ру

16 января 2019, 18:44

Краснодарские застройщики обвинены в обмане дольщиков на полмиллиарда

Передано в суд дело двух руководителей и бухгалтера краснодарской строительной фирмы, обвиняемых в хищении денег у покупателей квартир в двух недостроенных домах.

Согласно обвинительному заключению, у более чем 300 дольщиков похитили свыше 460 миллионов рублей. Договоры заключались с 2012 по 2017 год, их подписывали в основном семьи из других регионов - Сибири, Дальнего Востока, Северо-Запада России. Дома по улице Кралытской в Краснодаре, куда намеревались заселиться обманутые дольщики, так и не достроены.

Обвинение предъявлено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Дело передано в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура Краснодарского края.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 декабря 2018 года было передано в суд дело двух руководителей строительной компании, обвиненных в мошенничестве при возведении в Краснодаре жилых комплексов "Мир" и "Луч" на 3220 квартир.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Жильцы двух домов в Сочи обвинили застройщика и приставов в неисполнении решений суда", "Прокуратура подозревает стройфирму в Краснодаре в растрате средств дольщиков", "В Краснодаре застройщик подозревается в обмане дольщиков".

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