Два краснодарских застройщика обвинены в обмане дольщиков на 800 миллионов

28 декабря 2018, 15:44

Передано в суд дело двух руководителей строительной компании, обвиненных в мошенничестве при возведении в Краснодаре жилых комплексов "Мир" и "Луч" на 3220 квартир.

Как сообщал "Кавказский узел", обманутые дольщики в Краснодаре регулярно проводят акции с требованием к властям достроить их дома. В их числе и представители дольщиков ЖК "Мир" и "Луч". После встречи протестующих с губернатором Кубани краевые власти в июле заключили соглашение о завершении строительства 20 домов.

ЖК "Мир" и "Луч", а также "Заря" начали строиться в разных районах Краснодара на улицах Солнечной, Монтажников и Западном обходе. Сначала сроки их сдачи переносились, а теперь работы на строительных площадках объектов практически остановлены. Глава фирмы, которая начала строительство этих объектов, арестован. Число потерпевших от действий застройщика жилых комплексов "Мир", "Луч" и "Заря" превышает 700 человек.

По версии следствия, с августа 2014 года по декабрь 2017 года обвиняемые привлекали деньги на строительство ЖК "Мир", рассчитанного на три тысяч квартир, и ЖК "Луч", рассчитанного на 220 квартир. Строительство домов было начато лишь для видимости исполнения застройщиком своих обязательств, большую часть денег дольщиков похитили, говорится в материалах дела.

Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около 800 миллионов рублей. Чтобы возместить ущерб, на имущество обвиняемых наложен арест. Сами они заключены под стражу по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщила сегодня на своем сайте краевая прокуратура.

Та же строительная компания, руководители которой предстанут перед судом в Краснодаре, занималась возведением в Сочи жилых комплексов "Атланта", "Эльсинор", "Тасмана" и "Тасмана-2", сообщил сегодня "Интерфакс".

Комментариями обвиняемых или их представителей "Кавказский узел" не располагает. Ч. 4 ст. 159, предъявленная директорам строительной компании, предполагает до двух лет заключения.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".