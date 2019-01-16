Власти Краснодара пообещали очистить город от мусора за две недели

16 января 2019, 17:24

1800 контейнерных площадок завалены кучами мусора после перехода на новую систему вывоза отходов, признали власти Краснодара. Горожане заявили, что их жалобы игнорируются, а мусор на некоторых площадках не убирается месяцами.

Как писал "Кавказский узел", в России в 2018 году была проведена мусорная реформа - вывоз мусора в регионах передали единым операторам, были повышены тарифы. В большинстве регионов юга России новые порядки действуют с 1 января. Жители таких городов, как Волгоград, Ростов-на-Дону Прохладный пожаловались на горы мусора, скопившиеся во дворах к середине месяца.

По данным местных властей, в Краснодаре завалены мусором 1800 контейнерных площадок. Некоторые стихийные свалки занимают в несколько раз больше места, чем сами площадки. Рядом с каждым контейнером в городе скопилось от трех до восьми кубометров мусора. сообщил замглавы Краснодара Евгений Зименко.

Глава города Евгений Первышов поручил очистить город за две недели. "Переход на новую систему вывоза мусора показал ряд недоработок и проблем, которые сейчас решаются. При этом наша первоочередная задача – не выяснять, кто виноват в появлении стихийных свалок, а вернуть улицам Краснодара привычную чистоту, навести порядок. Провести, по сути, генеральную уборку", - приводятся слова Первышова в сегодняшнем сообщении на сайте краснодарской администрации.

С 1 января вывозом коммунальных отходов в Краснодарском крае занимаются только специализированные компании - региональные операторы. В столице края этим еще с января 2017 года занимается ОАО "Мусороуборочная компания". Оплачиваемый населением тариф покрывает только стоимость вывоза из мусорных баков и контейнеров. На строительный мусор, старую мебель или автопокрышки, которые люди привыкли оставлять у мусорных баков, он не распространяется, информировал сегодня "Интерфакс".

На сайте администрации Краснодара открыт специальный раздел, где можно будет следить за ходом очистки города и пожаловаться на неубранную контейнерную площадку. "Департамент городского хозяйства и ТЭК Краснодара обозначит сроки наведения порядка по каждому адресу и разместит отчет о выполнении каждой заявки", - отмечается на сайте.

За три часа, к 17:24 мск 16 января, в этом разделе появились жалобы от 17 горожан, зарегистрированных в соцсети "ВКонтакте". Один из пользователей, Абрам Самуилович, сообщил, что мусор на контейнерной площадке у его дома лежит там еще с июня 2018 года. "Обращение в мусороуборочную компанию проигнорировано", - написал он.

"За вывоз мусора платим регулярно. При последнем разговоре с мусороуборочной компанией услышали обещание убрать мусор до Нового года, потом за первые две недели января. На этом все и закончилось, а мусор там же, где и был. Вынуждены выходить и самостоятельно убирать. В теплое время бегают крысы", - рассказал пользователь Костя Панин о ситуации на улице Плиева.

"Из-за того, что мусоровоз не забирал рядом лежащий мусор (мебель,мешки и т.д.), жильцы начали складировать мусор дальше (вдоль улицы Абрикосовой)", - пожаловалась жительница Прикубанского округа Краснодара Юлия Попова. На Рашпилевской улице коммунальщики вообще убрали мусорные контейнеры, сообщил Алексей Скатёркин. "Мусор теперь бросают на землю, где были контейнеры", - отметил он.