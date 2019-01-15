Частная стоянка в 2 км от КПП "Верхний Ларс". Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

15 января 2019, 10:41

Военно-Грузинская дорога полностью открыта

Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен для легкового и грузового транспорта, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", из-за ухудшения погодных условий проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для большегрузного транспорта с 23.00 мск 13 января.

"Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - сообщило в 07.00 мск сегодня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте. 

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают круглосуточно, однако если погода ухудшается, то они, как правило, временно закрываются, говорится в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной на "Кавказском узле". Материал о Военно-Грузинской дороге также размещен в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Согласно данным веб-камеры, на Военно-Грузинской дороге к 10.30 мск 15 января перед КПП на въезде в Грузию и выезде из страны дорога свободна. Изображения на веб-камерах предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением и обновляются каждые пять минут, указано на сайте "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском поселке Степанцминда облачно, слабый дождь, температура воздуха -6 градусов, скорость ветра составит 18 метров в секунду. В ночь на 16 января температура опустится до -9, дождь прекратится, ветер снизится до 12 метров в секунду. 

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"В очереди на "Верхнем Ларсе" стоят более 350 автомобилей", "КПП "Верхний Ларс". Люди сутками ждут дороги", "Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин".

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