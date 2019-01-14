Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге запрещен

14 января 2019, 00:31

Из-за ухудшения погодных условий проезд по Военно-Грузинской дороге открыт только для легкового транспорта, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузного транспорта с вечера 4 января. Запрет на проезд легковых машин был введен вечером 8 января, но к вечеру 11 января дорога была расчищена, проезд для легковых машин открыли. С 14.30 мск 13 января движение по Военно-Грузинской дороге было разрешено без ограничений.

Движение по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из России было ограничено с 23.00 мск 13 января "до особого распоряжения", сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Запрет на проезд большегрузов обусловлен "ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда", а также рекомендацией пограничной полиции Грузии, уточнило ведомство.

Спасатели "настоятельно рекомендует воздержаться от поездок" в указанном направлении.

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают в круглосуточном режиме, однако во время ухудшения погоды они как правило закрываются, говорится в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещен материал о Военно-Грузинской дороге.

Согласно данным веб-камеры, на Военно-Грузинской дороге к 23.50 мск 13 января перед КПП на въезде в Грузию образовалась очередь из фур. Конца очереди не видно из-за поворота. На камере, снимающей въезд в Россию из Грузии, видно, что дорога свободна. Изображения на веб-камерах предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением и обновляются каждые 5 минут, указано на сайте "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском поселке Степанцминда осадков не предвидится, температура воздуха -8, скорость ветра составит 4 метра в секунду. Днем температура поднимется до -7, ветер усилится до 11 м/с, будет пасмурно, но без осадков.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.