Разрешен проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге

13 января 2019, 15:30

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта, отчиталось сегодня МЧС.

"Кавказский узел" информировал, что Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов с вечера 4 января. Запрет на проезд легковых машин был введен вечером 8 января. К вечеру 11 января дорога была расчищена и проезд для легковых машин открыли.

О том, как водители сутками ждали открытия дороги в Грузию на КПП "Верхний Ларс", фоторепортаж"Кавказского узла".

Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге разрешено без ограничений с 14.30 мск сегодня. Ограничения были сняты "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии" и рекомендацией грузинской пограничной полиции, говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Северной Осетии.

"Снято ограничение проезда большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, она функционирует в штатном режиме", - приводит слова сотрудника пресс-службы ведомства "Интерфакс".

Спасатели рекомендовали водителям заранее узнавать обстановку на дороге, планируя поездку.

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают в круглосуточном режиме, однако во время ухудшения погоды они часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещен материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в грузинском поселке Степанцминда сегодня облачно без осадков, температура воздуха -7 градусов, скорость ветра - 12 метров в секунду. Ночью температура останется неизменной, осадков также не ожидается, ветер усилится до 15 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.