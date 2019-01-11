Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

11 января 2019, 20:50

Расчистка Военно-Грузинской дороги позволила открыть сегодня проезд для легковых автомобилей, движение большегрузов по-прежнему запрещено, сообщило МЧС.

"Кавказский узел" информировал, что Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов с вечера 4 января, запрет на проезд легковых машин был введен вечером 8 января. Сегодня в середине дня в очереди на КПП "Верхний Ларс" стояли 179 легковушек и 185 грузовиков.

О том, как водители ждали открытия дороги в Грузию на КПП "Верхний Ларс", фоторепортаж"Кавказского узла".

Проезд легковых машин в сторону Грузии разрешен сегодня с 19:00 мск, сообщили спасатели. Решение принято по рекомендации грузинской пограничной полиции, отмечается на сайте управления МЧС России по Северной Осетии. Число грузовиков в очереди на КПП "Верхний Ларс" в сообщении не уточняется.

"В Грузии [КПП] проехали быстро, в России стоим, сейчас будет тут большая очередь. Проверяют по полной", - написала сегодня в 19:58 мск Нелли Айвазян, комментатор в сообществе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовский перевал)" в соцсети "ВКонтакте".

В комментарии к собственной публикации Айвазян отметила, что трассу продолжают чистить. "Есть ветер, метёт буквально через два-три метра", - написала она.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня в 20:49 мск на въезде в Грузию стоит очередь фур. По соседней полосе дороги едет микроавтобус, за которым видна длинная вереница легковых машин. на всех терминалах очереди из машин. На въезде в Россию дорога пуста. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают в круглосуточном режиме, однако во время ухудшения погоды они часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещен материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 12 января в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -4 градуса, скорость ветра 8 метров в секунду. Днем 12 января также осадки не ожидаются, температура достигнет -5, ветер усилится до 14 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.