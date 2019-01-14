Сотрудник ФСИН попал под суд после ДТП в Черкесске

Суд в Карачаево-Черкесии назначил дату первого заседания в суд дело сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, который подозревается в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе в Черкесске. Потерпевшие оценили моральный ущерб в четыре миллиона рублей и намерены добиться возмещения расходов на лечение.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта 2018 года две несовершеннолетние жительницы Чегема также были сбиты на пешеходном переходе. В рамках уголовного процесса мать девочек заявила требования на 2,8 миллиона рублей к водителям легкового автомобиля и маршрутного такси. Водители свою вину признали, но выплатить деньги отказались.

Дело о ДТП в Черкесске будет рассматривать городской суд, заседание назначено на 23 января. Обвиняемый, которому грозит до двух лет заключения, надеется на рассмотрение дела в особом порядке, но потерпевшие готовы протестовать против этого, если он откажется выплатить им компенсацию. Каждый из четырех членов пострадавшей семьи - двое супругов и двое детей, - по их мнению, должны получить по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Расходы на лечение потерпевшие пока не оценили, поскольку большинство операций только предстоит сделать, отметила адвокат Виктория Шевелева.

На видео "В Черкесске сотрудник ФСИН сбил женщину и двух малолетних детей", опубликованном сегодня на Youtube-канале АДВ-ТВ, виден пешеходный переход, который переезжает велосипедист. Когда он доезжает до тротуара, на "зебру" выходит мать с двумя детьми. Одного она ведет за руку, другой идет рядом, ведя свой велосипед. Они проходят несколько шагов, оглядываются и пятятся назад, однако всех троих сбивает машина, ударом пешеходов подбрасывает в воздух. Сбивший их автомобиль останавливается, из нее выходит человек и направляется к лежащим на асфальте людям.