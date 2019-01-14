14 января 2019, 16:34
Сотрудник ФСИН попал под суд после ДТП в Черкесске
Суд в Карачаево-Черкесии назначил дату первого заседания в суд дело сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, который подозревается в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе в Черкесске. Потерпевшие оценили моральный ущерб в четыре миллиона рублей и намерены добиться возмещения расходов на лечение.
Как писал "Кавказский узел", 13 марта 2018 года две несовершеннолетние жительницы Чегема также были сбиты на пешеходном переходе. В рамках уголовного процесса мать девочек заявила требования на 2,8 миллиона рублей к водителям легкового автомобиля и маршрутного такси. Водители свою вину признали, но выплатить деньги отказались.
Дело о ДТП в Черкесске будет рассматривать городской суд, заседание назначено на 23 января. Обвиняемый, которому грозит до двух лет заключения, надеется на рассмотрение дела в особом порядке, но потерпевшие готовы протестовать против этого, если он откажется выплатить им компенсацию. Каждый из четырех членов пострадавшей семьи - двое супругов и двое детей, - по их мнению, должны получить по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Расходы на лечение потерпевшие пока не оценили, поскольку большинство операций только предстоит сделать, отметила адвокат Виктория Шевелева.
На видео "В Черкесске сотрудник ФСИН сбил женщину и двух малолетних детей", опубликованном сегодня на Youtube-канале АДВ-ТВ, виден пешеходный переход, который переезжает велосипедист. Когда он доезжает до тротуара, на "зебру" выходит мать с двумя детьми. Одного она ведет за руку, другой идет рядом, ведя свой велосипед. Они проходят несколько шагов, оглядываются и пятятся назад, однако всех троих сбивает машина, ударом пешеходов подбрасывает в воздух. Сбивший их автомобиль останавливается, из нее выходит человек и направляется к лежащим на асфальте людям.
Авария произошла 4 сентября 2018 года. Жительница Черкесска с четырехлетней дочерью и шестилетним сыном переходила по зебре оживленную шестиполосную дорогу. По словам женщины, автомобили во втором и третьем от тротуара ряду остановились, пропуская пешеходов, но мчавшаяся по свободной полосе машине сбила и ее, и детей, сообщила сегодня "Медиазона".
Самые серьезные травмы получила девочка, которая почти полтора месяца после аварии провела в коме. Она выписана, но утратила даже базовые рефлексы и навыки. Долгое время ребенка приходилось кормить через зонд. Ее брат получил открытую проникающую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Мальчик нуждается в имплантации титановой пластины. Матери детей требуется пластическая операция, а из-за травмы коленей она с трудом ходит.
Дело было возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло тяжкий вред здоровью. Поскольку травмы женщины средней тяжести, потерпевшими признаны только дети, она проходит по делу как свидетель, отметила Шевелева.
Водитель машины оказался младшим инспектором СИЗО. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв. Своей вины сотрудник ФСИН не отрицал. По версии следствия, его автомобиль разогнался минимум до 65 км/ч, проскочив на этой скорости "лежачего полицейского" и резко перестроившись из крайнего левого ряда в крайний правый, чтобы объехать машины, остановившиеся перед пешеходным переходом. Экспертиза показала, что в условиях прекрасной видимости у него была возможность избежать столкновения.
Обвиняемый утверждает, что торопился домой, говорится в материалах дела. Однако один из свидетелей утверждает, что видел, как машина обвиняемого ехала наперегонки с другим автомобилем. Водитель этого автомобиля была допрошена, но опровергла эту версию.
Материалы дела были переданы судье 18 декабря 2018 года, говорится в картотеке на сайте Черкесского городского суда. О дате первого заседания суда там по состоянию на 16 мск 14 января не говорится. На сайтах управления СКР по Карачаево-Черкесии и регионального управления ФСИН нет информации об этом деле.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 12 мая 2018 года на федеральной трассе "Кавказ" при столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека и один получил тяжелые травмы. По данным следствия, в ДТП виновен мировой судья. Чтобы возбудить дело против судьи, он был лишен своего статуса.