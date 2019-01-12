Транскам открыт для движения

12 января 2019, 21:28

Движение транспорта по Транскавказской автомагистрали возобновлено сегодня вечером, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская магистраль оставалась закрытой с утра 7 января. Уже на следующий день южноосетинские предприниматели сообщили, что продукты, которые в основном поставляются из России, почти полностью исчезли из их магазинов. Жители Цхинвала и районов Южной Осетии рассказали, что в магазинах не осталось скоропортящихся продуктов, а в аптеках - некоторых лекарств, сократился ассортимент детского питания. 10 января на Транскаме начался принудительный обстрел лавинных очагов. Одна из спущенных спасателями лавин накрыла участок магистрали.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в составленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

"Разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20.00 (мск)", - сообщается на сайте ГУ МЧС Северной Осетии.

При этом, как отметили в ведомстве, сотрудники МЧС, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в Алагире без осадков, температура воздуха +8 градусов, скорость ветра - до 12 метров в секунду. 13 января температура снизится до +2 градусов, скорость ветра - до 4 м/с, осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.