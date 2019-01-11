Лавина накрыла участок Транскавказской магистрали

11 января 2019, 16:24

Более 80 метров Транскавказской магистрали накрыла принудительно спущенная лавина. Всего спасатели спустили пять лавин, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская магистраль закрыта с утра 7 января. 8 января южноосетинские предприниматели сообщили, что молочная продукция, яйца, колбасы и куриное мясо, которые в основном поставляются из России, почти полностью исчезли с прилавков их магазинов. Жители Цхинвала и районов Южной Осетии рассказали, что в магазинах не осталось скоропортящихся продуктов, в аптеках невозможно купить некоторые лекарства, сократился ассортимент детского питания. Утром 10 января на Транскаме начался принудительный обстрел лавинных очагов.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в составленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

"Транскавказская магистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией, продолжает оставаться закрытой. [...] производятся обстрел лавинных очагов и расчистка дорожного полотна. Всего к проведению работ привлекаются 63 человека и 11 единиц техники", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, наиболее лавиноопасным является высокогорный участок Транскавказской автомагистрали. "На 24-километровом лавиноопасном участке от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля расположено 234 лавинных очага, 172 из них непосредственно угрожают и могут создавать лавинные завалы на автодороге", - проинформировало МЧС.

Спасатели принудительно спустили пять лавин, сообщили в ведомстве.

"Огромная по масштабу лавина сошла из 56-го лавинного очага, расположенного на 90 км Транскама. Она перекрыла полностью дорожное полотно на более чем 80 метров. Высота - порядка 8 метров. Объем снега - порядка 6 тыс. кубометров", - цитирует представителя МЧС "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в сегодня в течение дня в Алагире без осадков, температура воздуха +10 градусов, скорость ветра - до 10 метров в секунду. Ночью температура снизится до +3, скорость ветра - до 5 м/с. 12 января температура составит +9 градусов, скорость ветра - 6 м/с, осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.