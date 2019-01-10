Жители Южной Осетии пожаловались на дефицит после закрытия Транскама

10 января 2019, 23:07

Из магазинов исчезли скоропортящиеся продукты, в аптеках нельзя купить некоторые лекарства, сократился ассортимент детского питания, рассказали жители Цхинвала и районов Южной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", Транскавказская магистраль полностью закрыта с утра 7 января. Уже 8 января южноосетинские предприниматели сообщили, что молочная продукция, яйца, колбасы и куриное мясо, которые в основном поставляются из России, почти полностью исчезли с прилавков их магазинов.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в составленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

Житель села Прис Тамерлан Тедеев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что уже несколько дней не может приобрести молочные продукты в ближайших магазинах. "В связи с проблемами со здоровьем я не могу далеко ходить, а транспорта у меня нет. В магазинах, которые находятся близко к моему дому, закончились продукты, которые я покупаю. Обычно в магазинах бывают все необходимые товары, данная ситуация сложилась после закрытия дороги", - сказал Тедеев. Сельчанин Мухар Тамаев также пожаловался на отсутствие в магазинах продуктов, которые он обычно покупает.

Скоропортящиеся продукты из магазинов исчезли, но остальные есть, отметила жительница Цхинвала Алена Кисиева. "Нам не страшно - у нас дома есть запасы, которых хватит на месяц. Паники среди населения нет и, думаю, не будет, так как Транскам скоро откроют", - сказал она корреспонденту "Кавказского узла". "Продуктов в магазинах стало меньше, но запасов пока хватает", - согласен военнослужащий Сослан Кабисов.

В магазинах сократился ассортимент детского питания, пожаловалась многодетная мать Зарина Кокоева, младшей дочери которой пока нет и года. "Я покупаю для своего ребенка определенный вид питания. В магазинах его уже нет, приходится переходить на другие виды питания", - сказала жительница Цхинвала корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Замира Тибилова рассказала, что после закрытия дороги испытывает проблемы с покупкой лекарств. "Лекарств некоторых в аптеках нет, приходится покупать их заменители", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Другая местная жительница, Зема Хубаева, отметила, что из-за закрытия дороги ее дети уже несколько дней не могут приехать из России в Южную Осетию. "Продуктов питания у меня достаточно. Самое главное, чтобы мои дети приехали живыми и невредимыми", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня утром на Транскавказской магистрали начался принудительный обстрел лавинных очагов, трассу продолжают чистить от снега, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в дежурной части МЧС Южной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ближайшие несколько дней осадки в Алагире не ожидаются. В ночь на 11 января температура воздуха составит -5 градусов, скорость ветра - 1 метр в секунду. Днем 11 января потеплеет до +10, ветер усилится до 10 метров в секунду. Температура не опустится ниже нуля вплоть до 14 января. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.