Предприниматели сообщили о дефиците продуктов в Южной Осетии после закрытия Транскама

08 января 2019, 20:18

Молочная продукция, яйца, колбасы и куриное мясо почти полностью исчезли с прилавков в Южной Осетии после закрытия Транскавказской магистрали, сообщили местные предприниматели.

Как сообщал "Кавказский узел", Транскавказская магистраль полностью закрыта с утра 7 января. На дорогу сошли две лавины, на время заблокировавшие машины с 12 людьми.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в составленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

С прилавков магазинов практически полностью исчезает скоропортящиеся товары - молочная продукция, колбаса, куриное мясо, яйца. Большую часть этих продуктов завозят из России, сообщение с которой прервано из-за закрытия Транскама. При этом цены на дефицитные продукты не выросли, со ссылкой на южноосетинских предпринимателей сообщило сегодня агентство "Рес".

Издание при этом привело слова министра экономического развития Южной Осетии Геннадия Бекоева о том, что запас бензина и горюче-смазочных материалов есть в республике на неделю вперед. "Подорожания в цене в связи с закрытием Транскама также не произошло", - отметил Бекоев.

В свою очередь директор республиканского предприятия хлебобулочных изделий Вадим Цховребов заявил, что не будет и недостатка хлеба. "У нас достаточно сырья - муки и необходимых компонентов, чтобы целый месяц обеспечивать население нашей республики хлебом. Проблем с хлебом не будет", - сказал Цховребов, чьи слова также приводит "Рес".

Транскам откроют не раньше 9 января, сообщили в МЧС Южной Осетии. "На Транскавказской магистрали продолжается обильный снегопад, дорожные службы не могут приступить к расчистке трассы", - привел сегодня слова представителя ведомства "Sputnik Южная Осетия".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ближайшие несколько дней осадков в Алагире не будет. И в ночь на 9 января, и на следующий день там ожидается температура -2 градуса при ветре 4 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.