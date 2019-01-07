Сотрудники МЧС спасли 12 человек на Транскавказской магистрали

Спасатели вызволили людей с участка дороги, перекрытого снежной лавиной, и доставили их в населенный пункт Бурон, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС. В результате схода лавины люди не пострадали, на Транскаме продолжается расчистка дороги, уточняется в сообщении.

На сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии нет информации о сходе лавины на 11.00 мск сегодня.