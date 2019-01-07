07 января 2019, 11:23

Сотрудники МЧС спасли 12 человек на Транскавказской магистрали

Дорогу в районе Рокского туннеля на Транскавказской магистрали перекрыла лавина, спасатели освободили заблокированных на ней пассажиров и водителей автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", утром 7 января из-за опасных погодных условий полностью была закрыта Транскавказская автомагистраль.

Транскавказская магистраль (Транскам) является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, он проходит через Главный Кавказский хребет, отмечено в справке "Транскавказская магистраль", подготовленной "Кавказским узлом". 

"В районе Рокского туннеля сошли лавины. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек", - приводит сегодня сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".

Спасатели вызволили людей с участка дороги, перекрытого снежной лавиной, и доставили их в населенный пункт Бурон, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС. В результате схода лавины люди не пострадали, на Транскаме продолжается расчистка дороги, уточняется в сообщении.

На сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии нет информации о сходе лавины на 11.00 мск сегодня.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 7 января в Алагире температура воздуха +2 градуса, осадки не прогнозируются, скорость ветра - 5 метров в секунду. В ночь на 8 января температура понизится до -1 градуса, осадков не ожидается, скорость ветра составит 4 метра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Водители рассказали о поборах за проезд через КПП "Верхний Ларс", "Минсельхоз: армянские компании не понесли потери из-за закрытия "Верхнего Ларса", "Татоян заявил о плохом отношении к жителям Армении на КПП "Верхний Ларс".

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