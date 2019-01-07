Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто

07 января 2019, 08:09

Транскавказская автомагистраль, связывающая Южную Осетию и Россию, закрыта для движения транспорта с утра 7 января из-за опасных погодных условий, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 января было возобновлено движение для всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, закрытой с 4 января из-за непогоды.

"Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", - сообщило сегодня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, говорится в справке "Транскавказская магистраль", подготовленной "Кавказским узлом".

Запрет введет с 5.40 мск сегодня "до особого распоряжения... в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств", - уточнило ведомство.

Спасатели попросили автомобилистов воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения погодных условий и соблюдать осторожность при движении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 7 января днем в Алагире температура воздуха составит +2 градуса, будет облачно, без осадков, скорость ветра - 5 метров в секунду. В ночь на 8 января температура понизится до -1 градуса, осадков не ожидается, скорость ветра - 4 метра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.