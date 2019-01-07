07 января 2019, 08:09

Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто

Транскавказская автомагистраль, связывающая Южную Осетию и Россию, закрыта для движения транспорта с утра 7 января из-за опасных погодных условий, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 января было возобновлено движение для всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, закрытой с 4 января из-за непогоды.

"Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", - сообщило сегодня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, говорится в справке "Транскавказская магистраль", подготовленной "Кавказским узлом". 

Запрет введет с 5.40 мск сегодня "до особого распоряжения... в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств", -  уточнило ведомство.

Спасатели попросили автомобилистов воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения погодных условий и соблюдать осторожность при движении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 7 января днем в Алагире температура воздуха составит +2 градуса, будет облачно, без осадков, скорость ветра - 5 метров в секунду. В ночь на 8 января температура понизится до -1 градуса, осадков не ожидается, скорость ветра - 4 метра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Водители рассказали о поборах за проезд через КПП "Верхний Ларс", "Минсельхоз: армянские компании не понесли потери из-за закрытия "Верхнего Ларса", "Татоян заявил о плохом отношении к жителям Армении на КПП "Верхний Ларс".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 января 2019, 08:52

07 января 2019, 08:09

07 января 2019, 07:00

07 января 2019, 06:02

07 января 2019, 05:20

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки