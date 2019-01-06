Транскам. Фото Sputnik / Владимир Иванов https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20180330/6093369.html

06 января 2019, 23:16

Транскавказская магистраль открыта

Проезд по Транскаму, закрытый с 4 января, возобновлен сегодня для всех видов транспорта.

Как сообщал "Кавказский узел", Транскавказская магистраль была закрыта вечером 4 января до улучшения погоды. На трассу сошли четыре лавины, но ее расчистка 5 января была приостановлена из-за сложных погодных условий.

Движение для всех видов транспорта на участке от Бурона до северного портала Рокского тоннеля разрешено в обоих направлениях с 19:00, сообщило сегодня на своем сайте МЧС Северной Осетии.

Скниншот сообщения МЧС Южной Осетии об открытии Транскама 6 января 2018 года, https://www.facebook.com/mhsryo/posts/320417418610040?__xts__%5B0%5D=68.ARCsg4_OeXZGAM4Ck6t7N771C5-ZLQ5YPTL_4qGss_R1ZSaYet4sp2n-F-lWCUHAE3B_RVZPJsZRAW2_t2w-dCWjHCwGxqoMPZGRPajLGuZpy1mekwJf1uQ0y4IVq8SW_Z-8pEa9n8loeOVDdt8cF2X5kFTbxLUmi10OifYPctFFMq5sLyYngn3HLLkF7l4l7RL6Ciqc0MU4jSNsb5V4PF4r12vghmaobOCXELeOUrkZcV7r-cq9hW1D79Z60zne74H-zfZ6AG6_ChfKU_u6xW94Ikq6RqQMPyjnazxiH-frzYwGbfmDu2Ek_YEQUVCbkVyAE1XOd4ZKimxqnJU&__tn__=-RИнформацию об открытии трассы подтвердило и МЧС Южной Осетии. Работы по расчистке дороги начались только сегодня, отмечается в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире без осадков, температура +2 градуса, скорость ветра метр в секунду. В ночь на 7 января температура составит +1 градус, скорость ветра - 3 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Водители рассказали о поборах за проезд через КПП "Верхний Ларс", "Минсельхоз: армянские компании не понесли потери из-за закрытия "Верхнего Ларса", "Татоян заявил о плохом отношении к жителям Армении на КПП "Верхний Ларс".

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