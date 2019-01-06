Транскавказская магистраль открыта

06 января 2019, 23:16

Проезд по Транскаму, закрытый с 4 января, возобновлен сегодня для всех видов транспорта.

Как сообщал "Кавказский узел", Транскавказская магистраль была закрыта вечером 4 января до улучшения погоды. На трассу сошли четыре лавины, но ее расчистка 5 января была приостановлена из-за сложных погодных условий.

Движение для всех видов транспорта на участке от Бурона до северного портала Рокского тоннеля разрешено в обоих направлениях с 19:00, сообщило сегодня на своем сайте МЧС Северной Осетии.

Информацию об открытии трассы подтвердило и МЧС Южной Осетии. Работы по расчистке дороги начались только сегодня, отмечается в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире без осадков, температура +2 градуса, скорость ветра метр в секунду. В ночь на 7 января температура составит +1 градус, скорость ветра - 3 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.