Сход лавин помешал расчистке Транскама

05 января 2019, 15:20

Расчистка Транскавказской магистрали, закрытой с 4 января из-за непогоды, приостановлена сегодня после схода четырех лавин.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская магистраль была закрыта вечером 4 января до улучшения погоды.

В районе Транскавказской магистрали, лавиноопасность сохраняется, сообщило сегодня управление МЧС России по Северной Осетии. "Работы по расчистке дороги преостановлены. Ожидается усиление снегопада", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

На югоосетинском участке дороги также идет сильный снег, со ссылкой на МЧС Южной Осетии информировало агентство "Рес".



Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире без осадков, температура -4 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.