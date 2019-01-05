Расчистка от снега. Транскавказская магистраль. Фото: Владимир Иванов https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20161204/3401930.html

05 января 2019, 15:20

Сход лавин помешал расчистке Транскама

Расчистка Транскавказской магистрали, закрытой с 4 января из-за непогоды, приостановлена сегодня после схода четырех лавин.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская магистраль была закрыта вечером 4 января до улучшения погоды.

В районе Транскавказской магистрали, лавиноопасность сохраняется, сообщило сегодня управление МЧС России по Северной Осетии. "Работы по расчистке дороги преостановлены. Ожидается усиление снегопада", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

На югоосетинском участке дороги также идет сильный снег, со ссылкой на МЧС Южной Осетии информировало агентство "Рес".

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире без осадков, температура -4 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Грузия закрыла дорогу к границе с Арменией", "Военно-Грузинская дорога перешла на работу без ограничений", "Транскам закрыт из-за схода селя".

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