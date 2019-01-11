Родственники публично отчитались о смерти автора ролика про снос домов в Шали

11 января 2019, 11:56

Смерть автора резонансного ролика о сносе домов в Шали наступила из-за отравления угарным газом, заявили в эфире чеченской телекомпании его родственники. Они опровергли информацию о том, что Абубакар Осмаев умер от проблем с сердцем, обострившихся после задержания и избиения силовиками в 2017 году.

Как писал "Кавказский узел", масштабный снос жилых домов и административных зданий в центре Шали начался 11 декабря 2017 года. Власти заявили, что снос домов был нужен для расширения территории вокруг высотного комплекса "Шали-сити", пообещав владельцам новое жилье. При этом шалинцы, которым пришлось покинуть свои дома из-за реконструкции, сообщили, что вынуждены снимать жилье за свой счет.

25 декабря 2017 года на YouTube был размещен видеоролик, озаглавленный "В Шали разрушены дома мирных жителей. Вот так идет строительство Шали-сити". Несколько мужчин за кадром во время видеозаписи прокомментировали городской пейзаж, в том числе по-русски, отметив, что "даже после войны так не было". 29 декабря того же года местные жители сообщили о задержании авторов ролика. В тот же день в эфире чеченского телевидения был показан репортаж о сходе отселенных из центра Шали горожан, с участием спикера парламента Чечни, который отчитал трех человек за критику сноса домов в Шали. В сюжете отмечалось, что автор ролика - житель Аргуна Абубакар Осмаев отправил видео находящемуся в Страсбурге бывшему министру связи Ичкерии Саид-Эмину Ибрагимову в надежде получить за это деньги. И подчеркивалось, что Осмаев живет в доме, построенном властями в ходе реконструкции Аргуна, а также получил еще и квартиру.

В чеченском Аргуне во второй половине декабря был похоронен Абубакар Осмаев - автор ролика о сносе частного сектора в Шали, сообщило 7 января издание "Кавказ.Реалии". "Осмаев скончался в результате второго инсульта, который он перенес после задержания и регулярных избиений", - отмечалось в сообщении.

По данным издания, первый инсульт Осмаев получил зимой 2017 года, когда был задержан после публикации видео с разрушением Шали.

10 января в ночных новостях телеканала "Грозный" был показан сюжет, в котором близкие родственники Осмаева заявили, что он скончался от отравления угарным газом, а представитель правоохранительных органов не исключил убийство, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Сюжет начался с показа отселенных из центра Шали местных жителей, которые благодарили чеченские власти за строительство для них нового жилья на окраине города. Затем об обстоятельствах смерти Абубакара Осмаева рассказала его жена. "Человек умер своей смертью. Смерть от Всевышнего, это не в наших руках. Мой муж умер не от этого, что его кто-то избивал, никто его не трогал. Умер, оставили бы эти люди (распространители сообщений относительно обстоятельств смерти Осмаева. - Прим. "Кавказского узла") нас в покое. Я же им ничего не говорю. Я не знаю, что этим людям от меня надо (...) Если бы они каждый молчали, не делая из нас флага, мы были бы спокойны", - заявила на чеченском языке женщина, перевод слов которой сделал корреспондент "Кавказского узла".

В сюжете было также отмечено, что Абубакар Осмаев зарабатывал ковкой и сваркой металлических изделий, и что в день его смерти к нему пришла клиентка. "В это время в котельной произошла утечка газа и оба получили смертельное отравление (…) Ввиду ментальности и сложности ситуации родственники сообщили всем, что мужчина умер от инфаркта, чтобы предотвратить ненужные сплетни и разговоры, которые могут возникнуть в случае, если общественности станут известны детали этого происшествия, когда посторонние друг другу мужчина и женщина находились в помещении наедине", - пояснили авторы репортажа.

Сын погибшего заявил, что его отец занимался ковкой и сваркой, и что в 2013 году у него случился инсульт, после чего он занимался только мелкими работами. "Видимо, эта женщина пришла сделать заказ. Выпал снег, было холодно. Зашли (в помещение), составляли проект, грелись и угорели", - заявил на чеченском молодой человек.

Авторы сюжета также подчеркнули, что родственники Осмаева "возмущены сообщениями" и обращаются с просьбой "прекратить эти нелепые разговоры". "Это наш человек. Этот человек умер своей смертью. Те люди, которые в это вмешиваются (...) прекратите вмешиваться. Мы своего человека похоронили, оставьте его, не говорите о нем. Это я хотел бы сказать тем людям", - заявил на чеченском языке двоюродный брат Осмаева Гелани Осмаев, перевод слов которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

По факту смерти двух жителей Аргуна проводится проверка, заявил журналистам начальник полиции отдела МВД России по Аргуну. "По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом, но при этом не исключаются и другие версии, в том числе и убийство", - пояснил он.

При этом первый заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Сайд-Селим Абдулмуслимов, чьи слова приводятся в сюжете, связал распространение информации о смерти Осмаева с попыткой "дестабилизировать обстановку в Чеченской Республике".

Напомним, что в апреле 2018 года 92 семьи, выселенные из своих домов в центре Шали из-за реконструкции, въехали в новые дома на окраине города. А 11 мая того же года прошли торжества по случаю открытия реконструированной центральной части Шали. При этом местные жители заявили, что не понимают, почему торжества проводятся так рано, ведь мечеть имени Кадырова еще строится, а в комплексе "Шали-сити" люди заселяются только в три здания из шести.

Жители Шали раскритиковали новые дома

Условия на новом месте не соответствуют тем, что у них были раньше, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" переселенцы в Шали.

"Сейчас мы, конечно же, обжились на новом месте, но вначале было трудно. Сырые комнаты, мелкие недоделки, отдаленность от центра. Человек со временем ко всему привыкает, так и мы свыклись со своим положением. А что делать? Это жизнь", - заявил житель Шали, представившийся Исой.

"Дома, что нам построили, действительно большие, просторные, есть приусадебные участки. Но все равно, прежние были лучше. Да и жили мы тогда в центре, а не на отшибе, как сейчас", - заметил другой местный житель.

"Из центра нас переселили на окраину, это как бы отдельный поселок почти на 100 домов. Все, что нужно для проживания – вода, газ, свет, имеются. Кто-то от этого выиграл, кто-то проиграл. Повезло тем, кто жил в старых домах, они получили новое жилье. У нас же в центре был свой бизнес, был большой новый дом, мы все это потеряли. Конечно, это не радует", – отметила одна из местных жительниц на условиях анонимности.

Жителей Чечни больше насилия и смерти пугают унижение и коллективная ответственность, которую практикуют власти, говорится в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

