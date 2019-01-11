Грузинские теологи усомнились в возможности РПЦ признать автокефальные церкви Абхазии и Южной Осетии

11 января 2019, 03:40

Грузинская православная церковь рассмотрит вопрос о признании автокефалии Православной церкви Украины после того, как станет известная реакция других православных церквей, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские теологи. При этом они усомнились в возможности такого ответного хода Российской православной церкви, как создание автокефальных церквей в Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии (самостоятельности) Православной церкви Украины (ПЦУ) в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле. Днем ранее, 4 января, Вселенский патриарх обратился к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей с призывом поддержать предоставление автокефалии новообразованной ПЦУ. Русская православная церковь (РПЦ) резко раскритиковала решение Вселенского патриархата.

Предстоятель Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиа в октябре осудил Вселенского патриарха Варфоломея и назвал решение об автокефалии украинской церкви "неразумным и инспирированным американцами и европейцами", написало РИА "Новости".

РПЦ не имеет полномочий издавать Томос, который имел бы каноническую силу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" теолог Влажимир Нарсия. Он допускает, что РПЦ попробует привлечь церковные территории Абхазии и Южной Осетии. Однако этим она только усилит разрыв с Константинополем, который имеет эксклюзивное право предоставлять автокефалию в семье православных церквей, отметил Нарсия.

"Де-факто российские клирики имеют доступ" к Абхазии и Южной Осетии, сказал он, напомнив, что уже несколько священников были благословлены в Абхазии.

После грузино-абхазской войны в 1992-1993 годах большая часть грузинского духовенства покинула территорию Абхазии. Несколько оставшихся священников в конце 1993 года избрали из своей среды священника Виссариона Аплиа настоятелем Кафедрального собора столицы Абхазии и представителем Сухумо-Абхазской епархии при поддержке РПЦ. В 1998 году был создан Епархиальный Совет Сухумо-Абхазской епархии. На первом заседании Совета в том же году был принят Устав Епархии и избран управляющий Епархиальным Советом Сухумо-Абхазской епархии священник Виссарион Аплиа, говорится в исторической справке на сайте Абхазской православной церкви.

"На территории Абхазии нет епископа, а если нет епископа - то... нет церкви как института", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" теолог Мамука Путкарадзе.

По его оценке, самым высоким чином в Абхзазии обладает архимандрит Дорофей Дбар.

"Но Дбар... не получил благословения на служение от Грузинской православной церкви (ГПЦ). Так что он пребывает в Абхазии не по каноническому праву", - отметил Путкарадзе.

"Теоретически, Москва может выдать Томос Абхазии и объявить ее автокефалию. Но это не признает ни одна поместная церковь", - сказал он.

По мнению теолога Важи Вардидзе, для России наличие или отсутствие клира не послужит препятствием, однако "Москва не обладает правом выдавать Томос".

Теологи указали на приоритеты для Грузинской церкви

Теологи не исключают, что пророссийская часть Синода ГПЦ может отказаться признать автокефалию ПЦУ.

Обсуждение вопроса о независимости Православной церкви Украины выявило существование "пророссийской" группировки в руководстве Грузинской православной церкви. Ее Синод обсуждал возможность признания автокефалии Православной церкви Украины в конце декабря, но решил отложить этот вопрос до следующей сессии в 2019 году. Грузинская церковь признает украинскую вопреки позиции РПЦ и лояльных ей иерархов, предположили опрошенные "Кавказским узлом" теологи.

Уверенности в том, что Синод Грузинской церкви единогласно поддержит автокефалию Украинской церкви на ближайшем соборе, нет, сказал Нарсия. Однако он отметил, что голос антироссийской группы в Синоде явно усилился, и решение о признании ПЦУ рано или поздно будет положительным. По его словам, принятие решения Синода "будет отложено до поздней весны, что бы дождаться решения других церквей".

Позиции российского лобби в синоде значительно ослабли, отметил Вардидзе. "Если кто-то рассчитывает иметь стабильные финансовые отношения с Россией, то (им) теперь придется поставить на весы с одной стороны деньги... а с другой - пребывание в семье православных церквей", - сказал он.

По словам Вардидзе, сохранить отношения с Константинополем для ГПЦ важнее, чем с РПЦ.

Грузия заинтересована в том, "чтобы сохранять свое гармоничное пребывание в общеправославном каноническом пространстве", - сказал он. Он также отметил, что добрые отношения со Вселенским патриархом гарантируют Грузии соблюдение ее прав.

"Даже в отношении Абхазии Константинополь придерживается именно канонического права. Поэтому для грузинской стороны очень важно поддерживать каноническое право", - сказал Вардидзе.