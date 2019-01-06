Томос для Украины обнаружил противостояние в Грузинской православной церкви

06 января 2019, 10:57

Обсуждение вопроса о независимости Православной церкви Украины, официально получившей 5 января новый статус, выявило существование "пророссийской" группировки в руководстве Грузинской православной церкви. Грузинская церковь признает украинскую вопреки позиции РПЦ и лояльных ей иерархов, предположили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по религиозным отношениям.

Синод Грузинской православной церкви обсуждал возможность признания автокефалии (самостоятельности) Православной церкви Украины (ПЦУ) в конце декабря, но решил отложить этот вопрос до следующей сессии в 2019 году, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

О решении предоставить независимость украинской церкви Священный Синод Вселенского патриархата объявил в октябре 2018 года. Официальная процедура началась 5 января - Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле, сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина". Днем ранее, 4 января, Вселенский патриарх обратился к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей с призывом поддержать предоставление автокефалии новообразованной Православной церкви Украины. Иерархи поместных православных церквей изучают детали этого обращения, чтобы приступить к признанию новой церкви, говорится в публикации на сайте Orthodoxia Info.

"Напряженная ситуация в [Грузинской] православной церкви и процессы, происходящие на Украине, продолжают обсуждаться на следующей сессии Священного Синода", - говорится в постановлении Синода, принятом на совещании 27 декабря.

Руководство Грузинской православной церкви вернется к вопросу о признании Православной церкви Украины после торжественной церемонии передачи Томоса предстоятелю ПЦУ, пояснил член Синода, митрополит Чкондийский Петр. «Церковь обязательно поддержит все правовые решения и легитимные требования украинского народа», - привел слова митрополита грузинский Первый канал.Вместе с тем митрополит отметил, что среди членов Синода нет единого мнения и каждый выскажет свое отношение к вопросу нового статуса украинской церкви.

Политическое значение этого вопроса выявило существование двух противостоящих друг другу группировок в Грузинской православной церкви, указал теолог, эксперт по взаимоотношению российской и грузинской православных церквей Мамука Путкарадзе.

"Разные клирики придерживаются разных мнений. Те, кто против независимости [ПЦУ], говорят, что [вселенский патриарх] Варфоломей должен был разрешить все недоразумения на встрече с представителями Русской православной церкви. Их противники указывали, что невозможно постоянно идти на компромиссы с РПЦ, пренебрегая при этом вопросами права и справедливости", - заявил Путкарадзе корреспонденту "Кавказского узла".

РПЦ резко критиковала решение Вселенского патриархата предоставить независимость украинской церкви. 31 декабря глава РПЦ патриарх Кирилл направил Вселенскому патриарху Варфоломею письмо с призывом отказаться от анонсированной процедуры передачи Киеву документа о независимости Православной церкви Украины. В письме, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата, глава РПЦ многократно ссылается на "политические условия", указывая на жесткое противостояние Москвы и Киева.

Информацию о существовании двух конкурирующих группировок в ГПЦ, выявившихся при обсуждении "украинского вопроса", подтвердил верховный магистр православного рыцарского ордена "Тадзрелеби" ("Храмовники") Теймураз Туманишвили.

"К пророссийской группировке принадлежат пресс-спикер Патриархии Шорена Тетруашвили и местоблюститель патриарха, митрополит Шио (Муджири), к их противникам - митрополит Батумский и Лазский Дмитрий (Шиолашвили), бывший руководитель патриаршей телекомпании, митрополит Чкондийский Петр (Цаава), а также митрополит Потийский и Хобский Григол Бирбичашвили", - заявил Туманишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Председателем комиссии, учрежденной синодом для изучения украинского вопроса стал митрополит Шио (Муджири), которого Туманишвили причисляет к сторонникам РПЦ. При этом Туманишвили предполагает, что ГПЦ в конечном итоге придется поддержать решение Вселенского патриарха Варфоломея.

"Одна церковь, с которой у нас евхаристическая связь, РПЦ, не признает вторую - Православную церковь Украины. Но русская церковь не имеет Томоса", - указал он. По словам Туманишвили, в отсутствии Томоса требования РПЦ к Грузинской православной церкви и другим православным не поддерживать украинскую церковь не могут считаться обоснованными.

Мамука Путкарадзе согласен с мнение, что ГПЦ признает независимую украинскую церковь - отношения с Константинополем для Грузинской православной церкви ценнее, чем взаимоотношения с РПЦ. К разрыву отношений с РПЦ, которые и так "давно не в лучшем состоянии", это вряд ли приведет, считает теолог. "Маловероятно, что РПЦ пойдет на разрыв связи не только с Константинополем, но и с другими поместными церквями, этим она уменьшит свое влияние. Кроме того, эти отношения и так уже испорчены поскольку РПЦ не единожды вмешивалась в дела ГПЦ", - сказал Путкарадзе.

Он выразил уверенность, что разрыв отношений РПЦ с Константинополем не будет длительным. На фоне споров о признании украинской церкви в Грузии возник вопрос, может ли РПЦ в отместку признать автокефалию Абхазской православной церкви, не признанной ни одним институтом за пределами Абхазии. Теолог убежден, что предпосылок для этого нет: официально в Абхазии нет ни одного епископа, а назначение епископом временно управляющего Сухумо-Абхазской епархией иерея Виссариона Аплиа обернется для РПЦ разрывом отношений со всеми поместными церквями.

Предстоятель Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиаа в октябре осудил Вселенского патриарха Варфоломея, назвав решение об афтокефалии украинской церкви "неразумным и инспирированным американцами и европейцами", цитировало его слова РИА "Новости".

"Это было бы беспрецедентным шагом - ради политических целей назначить протодиакона епископом. РПЦ порвет связи тогда со всеми другими поместными церквями. Большой вопрос, стоит ли евхаристическая связь с одной - Абхазской церковью - связей с Сербской, Болгарской, Греческой и всеми другими православными церквями", - сказал он.

Дату проведения нового собора Синод ГПЦ пока не объявлял. Обычно заседания Синода проводятся дважды год - в июне и в декабре, отметил Мамука Путкарадзе.

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