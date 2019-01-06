Очередь из большегрузов и легковых машин на Военно-Грузинской дороге. 6 января 2018 года. Фрагмент изображения с веб-камеры на сайте "Верхний Ларс". https://vlars.ru/pages/3-webcam

06 января 2019, 12:52

Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 105 машин

65 грузовиков и 40 легковых автомобилей ожидают выезда из России по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 4 января Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов, и к вечеру 5 января на КПП "Верхний Ларс" скопилась очередь из 65 грузовиков. Затем, с вечера 5 января, проезд был закрыт уже для всех машин.

На сегодняшний день Военно-Грузинская дорога остается закрытой, говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Северной Осетии, опубликованном в 12:00 мск.

"На Военно-Грузинской дороге ожидают проезда 105 автомобилей, из них 40 легковые", - приводит данные ГУ МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".

Скриншот изображения веб-камер на КПП "Верхний Ларс", https://vlars.ru/pages/3-webcamСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 12:50 мск на въезде в Грузию выстроились две очереди, из грузовиков и легковых автомобилей, конца очередей не видно из-за поворота дороги. В сторону России дорога свободна. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают  временно закрыты, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". В разделе "Справочник" также можно ознакомиться с материалом о Военно-Грузинской дороге

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском поселке Степанцминда умеренные осадки, температура воздуха -6 градусов, скорость ветра 15 метров в секунду. Ночью умеренные осадки сохранятся, похолодает до -7, ветер усилится до 16 м/с. Днем 7 января без осадков, -8 градусов, ветер 11 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Водители рассказали о поборах за проезд через КПП "Верхний Ларс", "Минсельхоз: армянские компании не понесли потери из-за закрытия "Верхнего Ларса", "Татоян заявил о плохом отношении к жителям Армении на КПП "Верхний Ларс".

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