Скриншот изображения с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" https://vlars.ru/pages/3-we

05 января 2019, 21:24

Проезд по Военно-Грузинской дороге запрещен для всех машин

В очереди на Военно-Грузинской дороге, закрытой в связи с непогодой, скопились 65 большегрузов, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов с 20.30 мск 4 января.

Сегодня с 20.00 мск проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте, уточнив, что запрет будет действовать "до особого распоряжения".

"Проезда ожидает 65 большегрузов", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 21.20 мск на въезде в Грузию выстроилась очередь из грузовиков, конца которой не видно из-за поворота дороги. Также наблюдается скопление легковых автомобилей. В сторону Россию дорога свободна. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают  временно закрыты, следует из справки "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском поселке Степанцминда идет снег при температуре воздуха +0 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. 6 января вновь ожидаются осадки при температуре -6 градусов, ветер усилится до 15 м/с. 7 января без осадков, температура снизится до -9, скорость ветра - до 12 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Сход лавин помешал расчистке Транскама", "Закрыто движение по Транскавказской магистрали", "Предупреждение об опасности схода лавин объявлено в четырех регионах юга России".

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