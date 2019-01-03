Военные азербайджанской армии. Фото: пресс-служба Минобороны Азербайджана https://mod.gov.az/ru/news/rukovodstvo-ministerstva-oborony-nahoditsya-v-prifrontovoj-zone-video-25326.html

03 января 2019, 09:00

Азербайджан насчитал 30 обстрелов со стороны Армении за сутки

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в двух районах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 2 января Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах восьми сел. Всего оборонное ведомство насчитало 46 обстрелов с 1 по 2 января.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селах Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Комментариев относительно этого заявления на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 8.45 мск нет. 31 декабря 2018 года Минобороны Нагорного Карабаха заявило о том, что азербайджанские военные более 10 тысяч раз нарушили режим перемирия в 2018 году.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Каждый день более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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