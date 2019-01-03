Азербайджан насчитал 30 обстрелов со стороны Армении за сутки

03 января 2019, 09:00

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в двух районах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 2 января Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах восьми сел. Всего оборонное ведомство насчитало 46 обстрелов с 1 по 2 января.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селах Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Комментариев относительно этого заявления на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 8.45 мск нет. 31 декабря 2018 года Минобороны Нагорного Карабаха заявило о том, что азербайджанские военные более 10 тысяч раз нарушили режим перемирия в 2018 году.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Каждый день более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".