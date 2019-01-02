Азербайджанские военные на учениях. Ноябрь 2018 года. Фото с сайта Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/v-ramkah-kshvi-vojska-nahchyvanskogo-garnizona-uspeshno-proveli-etap-s-boevoj-strelboj-video-24912.html

02 января 2019, 09:35

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах восьми сел

Азербайджанские позиции в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничных селах, были обстреляны за сутки 46 раз, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 января Минобороны Азербайджана сообщило о 30 обстрелах в зоне конфликта, а днем ранее, 31 декабря 2018 года, - о 29 обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха 31 декабря заявило о том, что азербайджанские военные более 10 тысяч раз нарушили режим перемирия в 2018 году.

Режим перемирия в зоне конфликта за сутки был нарушен 46 раз, обстрелы азербайджанских позиций велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Позиции азербайджанских военных в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Джафарли, Бала Джафарли, Заманлы и на безымянных высотах были обстреляны как со стороны Армении, так и с территорий "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.35 мск, не прокомментировали на своих сайтах это сообщение.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Каждый день более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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