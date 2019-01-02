Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах восьми сел

02 января 2019, 09:35

Азербайджанские позиции в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничных селах, были обстреляны за сутки 46 раз, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 января Минобороны Азербайджана сообщило о 30 обстрелах в зоне конфликта, а днем ранее, 31 декабря 2018 года, - о 29 обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха 31 декабря заявило о том, что азербайджанские военные более 10 тысяч раз нарушили режим перемирия в 2018 году.

Режим перемирия в зоне конфликта за сутки был нарушен 46 раз, обстрелы азербайджанских позиций велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Позиции азербайджанских военных в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Джафарли, Бала Джафарли, Заманлы и на безымянных высотах были обстреляны как со стороны Армении, так и с территорий "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.35 мск, не прокомментировали на своих сайтах это сообщение.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Каждый день более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".