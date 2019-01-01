Азербайджанские военные. Апрель 2018 года. Фото с сайта Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/provedeno-sorevnovanie-za-zvanie-luchshego-inzhenerno-sapernogo-otdeleniya-voinskogo-obedineniya-22462.html

01 января 2019, 10:03

Азербайджан сообщил о 30 обстрелах в зоне конфликта

За минувшие сутки в зоне карабахского конфликта 30 раз были обстреляны позиции азербайджанских военных, в том числе в шести селах, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2018 года Азербайджан сообщил о 29 обстрелах в зоне конфликта. Минобороны Нагорного Карабаха в тот же день подвело итоги года, сообщив о том, что азербайджанские военные более 10 тысяч раз нарушили режим перемирия в 2018 году.

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 30 раз, были обстреляны позиции азербайджанской армии в приграничных селах Кемерли, Гаймаглы, Ашагы Аскипара, Бала Джафарли, Агбулаг и Мунджуглу, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных как на территории Армении, так и близ "оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.42 мск, не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили перемирие, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Каждый день более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения".

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