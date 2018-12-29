29 декабря 2018, 15:16
Суд подтвердил приговор брату Муху Алиева
Верховный суд России отказался удовлетворить жалобу на приговор судье Махачу Алиеву, осужденному на три года по обвинению в получении крупной взятки, сообщило сегодня "Новое дело".
Как сообщал "Кавказский узел", 23 октября Ставропольский краевой суд приговорил Махача Алиева к трем годам заключения.
Верховный суд России, рассмотрев апелляцию Махача Алиева, оставил приговор Ставропольского краевого суда без изменений, сообщило сегодня "Новое дело".
Комментариями Махача Алиева или его представителей относительно вердикта Верховного суда "Кавказский узел" не располагает. На сайте Верховного суда России по состоянию на 15:16 мск 29 декабря нет информации об этом приговоре.
О задержании Алиева стало известно 2 июня 2015 года. По версии следствия, он получил от матери подсудимого 400 тысяч рублей в обмен на обещание не приговаривать ее сына к реальному лишению свободы. Сам Алиев ранее заявил "Кавказскому узлу", что не имеет отношения к делу о получении взятки.
Махач Алиев приходится родным братом первому президенту Дагестана Муху Алиеву. Муху Алиев занимал эту должность в 2006–2010 годах, сообщается в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".