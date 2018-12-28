Защита раскритиковала приговор Аркадию Акопяну в условиях смягчения статьи об экстремизме

28 декабря 2018, 22:04

Приговор Свидетелю Иеговы* Аркадию Акопяну должен быть отменен по причине декриминализации статьи об экстремизме, заявил его адвокат. Акопян стал первым Свидетелем Иеговы*, осужденным за возбуждение религиозной розни.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 декабря суд признал свидетеля Иеговы из Прохладного Аркадия Акопяна виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды) и назначил ему 120 часов обязательных работ. Защита Акопяна настаивает на его полной невиновности.

27 декабря российский президент подписал закон, изменяющий ст.282 Уголовного кодекса, и эти поправки делают приговор Акопяну необоснованным даже с позиции обвинения, заявил адвокат осужденного Антон Омельченко. Он намерен обжаловать приговор в Верховном суде Кабардино-Балкарии уже 29 декабря. После смягчения ч.1 ст. 282 судить по ней членов Свидетелей Иеговы* уже невозможно, согласен представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

После частичной декриминализации ст. 282 уголовные дела по ней можно возбуждать только в случае повторного нарушения. Исключением остались лишь преступления, представляющие серьезную угрозу для основ конституционного строя или безопасности государства. Статья была смягчена после ряда дел, возбужденных за репосты в соцсетях, сообщило сегодня "Право". Поправки будут иметь обратную силу - после вступления закона в силу будут отменены вступившие приговоры по этой статье, а возбужденные дела остановлены, информировал сегодня "Интерфакс".

Дело Аркадия Акопяна является уникальным - лишь шесть членов Свидетелей Иеговы* были судимы по части 1 статьи 282 УК, и лишь дело Акопяна завершилось обвинительным приговором, отметил директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский. "Подавляющее большинство уголовных дел в отношении членов Свидетелей Иеговы* (СИ*) возбуждалось по статье 282.2 (участие в экстремистском сообществе). Акопяна же обвиняли в возбуждении религиозной ненависти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Аркадий Акопян стал первым членом Свидетелей Иеговы*, осужденным после полного запрета этой организации в России, указал Верховский. Это подтвердил и Ярослав Сивульский. "Сейчас в СИЗО находятся 90 свидетелей Иеговы. Ни одно дело, начатое после тотального запрета, не дошло до суда. В то же время многие дела, которые рассматривались после региональных запретов, доведены до приговоров", - сказал Александр Верховский.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Кабардино-Балкарии по состоянию на 30 марта 2017 года действовали пять местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Сивульский считает, что на другие дела против свидетелей Иеговы приговор Акопяну не повлияет. Он отметил, что следствию удалось убедить суд только по одному пункту обвинения - в массовом распространении запрещенной литературы.

"В апреле 2017 года, еще до ликвидации управленческого центра СИ*, у Акопяна прошли обыски. Но правоохранителям найти что-то запрещенное не удалось, и они спокойно замолчали на год. И вдруг дело возобновляется, появляются свидетели выступления Акопяна с речью, оскорбляющей христиан и мусульман. Помимо прочего, внезапно появляются люди, вдохновленные Акопяном, и начинают распространять запрещенные публикации. Всего было распространено пять публикаций, что рассматривается как «массовое распространение». Все это – от начала до конца – придумано, ничего не было", - заявил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

На время наказания Акопяну ограничат свободу передвижения

Такой вид наказания, как исправительные работы, считается в юридической среде щадящим, отметил адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. Он пояснил, что осужденный должен будет назначенное время провести на таких общественных работах, как уборка территории. Приступая к работе и заканчивая ее, осужденный должен отмечаться. Кроме того, во время несения наказания осужденному нельзя покидать район проживания, если только это не нужно для выполнения общественных работ, сказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Поскольку приговор Акопяну пока не вступил в силу, никакие ограничения на него не наложены, отметил адвокат Антон Омельченко. "Судимость по статье 282 УК РФ вносит человека в перечень экстремистов, что делает на длительный срок невозможным использование банковских счетов, затруднительным страхование ОСАГО и использование автомобиля. Пенсионера Акопяна это не затрагивает, но честное имя достойно того, чтобы его защищать", - добавил он.

Сам Аркадий Акопян отказался комментировать решение суда корреспонденту "Кавказского узла".

* – Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.