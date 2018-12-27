Аркадя (Аркадий) Акопян. Фото с сайта "Свидетели Иеговы в России" (организация признана в России экстремистской и запрещена решением суда). https://jw-russia.org/prisoners/akopian.html

27 декабря 2018, 20:05

Свидетель Иеговы* приговорен в Кабардино-Балкарии к исправительным работам

Суд признал сегодня Свидетеля Иеговы* из Прохладного Аркадия Акопяна виновным в экстремизме и назначил ему 120 часов обязательных работ. Защита решила обжаловать приговор.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 декабря прокурор потребовал для 70-летнего Аркадия Акопяна двух лет условного лишения свободы. Защита потребовала оправдательного приговора, а сам Акопян в последнем слове назвал себя невиновным.

Обвинение против Акопяна построено на показаниях шести человек, которые заявили, что слышали, как Акопян во время одного из своих выступлений перед Свидетелями Иеговы* неуважительно отзывался о мусульманах, а также о православных священниках, рассказал его адвокат. Сам Акопян заявил, что не говорил ничего подобного, а свидетелей обвинения прежде никогда не видел. Мобильные телефоны людей, давших показания против Акопяна, в дни богослужений находились далеко от места их проведения, отметил на заседании 5 сентября адвокат Антон Омельченко.

Прохладненский районный суд приговорил Аркадия Акопяна к 120 часам обязательных работ по статье о возбуждении ненависти и вражды, решение было оглашено сегодня. Защита намерена обжаловать приговор, однако в прошлом все попытки обвинять отдельных верующих по 282-й статье Уголовного кодекса были безуспешны, отмечается в релизе Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*, поступившем в распоряжение "Кавказского узла".

Суд поверил свидетелям обвинения, которые заявили, что распространяли брошюры Свидетелей Иеговы*, не разделяя их религию. Остальные эпизоды дела признаны судом недоказанными, говорится в сообщении.

"Свидетели Иеговы* никогда не поручают посторонним людям распространять нашу богослужебную литературу. Это дело принципа. Наконец, чтобы какие-то люди, не исповедующие нашу религию, так единодушно взялись распространять учение Свидетелей Иеговы* — это что-то из области фантастики. Мы глубоко огорчены клеймом преступника, которое судья наложил на честного порядочного человека", - приводится в релизе комментарий члена Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослава Сивульского.

На сайте Прохладненского райсуда по состоянию на 20:05 мск 27 декабря нет информации о приговоре Аркадию Акопяну.

Примечание "Кавказского узла" от 20:50 мск 27 декабря: Отметим, что приговор Акопяну был вынесен после заседания Совета по правам человека от 17 ноября, на котором президент России подверг критике практику преследования Свидетелей Иеговы. На заседании СПЧ, состоявшемся 17 декабря, политолог Екатерина Шульман указала на то, что 404 из 489 организаций, признанных в России экстремистскими - это религиозные общины Свидетелей Иеговы*. Владимир Путин согласился что причислять представителей религиозных сообществ к террористическим и деструктивным организациям неверно. "Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться, здесь я с вами согласен", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Кабардино-Балкарии по состоянию на 30 марта 2017 года действовали пять местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

* – Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Меркель попросила Путина защитить права меньшинств", "Свидетели Иеговы на юге России рассказали о проблемах после решения суда о ликвидации их организаций", "Суд в Москве отказался отменить приостановку деятельности свидетелей Иеговы".

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