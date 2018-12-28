Переговоры Путина и Пашиняна о цене газа для Армении завершились безрезультатно

28 декабря 2018, 07:40

На встрече президента России Путина и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Пашиняна в Москве стороны коснулись темы стоимости газа, однако окончательное решение принято не было.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря исполняющий обязанности главы Минэнерго Гарегин Баграмян сообщил, что Армения и Россия не пришли к соглашению о цене на газ, хотя срок действующего договора истекает 31 декабря.

Встреча состоялась 27 декабря, на ней обсуждалась дальнейшая стратегия армяно-российских отношений, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в прямом эфире в соцсети Facebook.

В ходе переговоров стороны не достигли решения о цене на природный газ, отметил он. По словам Пашиняна, дальнейшее обсуждение этого вопроса продолжится в рабочем порядке.

"Было констатировано, что для обеих сторон это чувствительная тема", - сказал он (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Однако Пашинян отметил, что "настроен оптимистически" в этом вопросе. "Надеюсь, что для нас будут желаемые результаты или, по крайней мере, не будет нежелательного развития", - подчеркнул Пашинян.

Исполняющий обязанности премьера добавил, что на встрече с российским президентом не была затронута тема карабахского урегулирования, а вопрос назначения генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ДКБ) был обсужден кратко.

Заминка с принятием решения между Россией и Арменией по цене на газ связана с тем, что Москва добивается уступок от Еревана в вопросах назначения генсека ОДКБ, а также хочет получить определенные гарантии, что Армения не будет голосовать за резолюции против России на международных площадках, предположили политологи. Занимавший ранее должность генсека ОДКБ Юрий Хачатуров в июле был обвинен по делу о разгоне митингующих в Ереване в 2008 году, а 2 ноября досрочно отозван с этого поста.

«Наша позиция заключается в необходимости институциональных решений, внесения поправок в устав организации, чтобы избежать подобной ситуации и споров в будущем», - сказал Пашинян.