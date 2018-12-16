Политологи указали на политический контекст переговоров о цене на газ для Армении

16 декабря 2018, 08:26

Армения и Россия пока не пришли к соглашению о цене на газ, хотя срок действующего договора истекает 31 декабря. Кремль ожидает от Армении определенных политических уступок, считает политический обозреватель Акоп Бадалян. Москва добивается уступок от Еревана в вопросах назначения генсека Организации Договора о коллективной безопасности, а также хочет добиться определенных гарантий, что Армения не будет голосовать за резолюции против России на международных площадках, предположил политолог Армен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября Армянский кабмин утвердил поправку в двустороннее соглашение с Россией о сохранении в 2018 году прежней цены за поставки газа. Власти обязались не повышать и газовые тарифы для льготных групп населения.

Переговоры с Россией продолжаются, достичь договоренностей о цене на природный газ пока не удалось, пишет 13 декабря со ссылкой на исполняющего обязанности главы Минэнерго Гарегина Баграмяна "Спутник-Армения".

Он отметил, что срок договора на поставку российского газа истекает 31 декабря, однако договор автоматически пролонгируется до окончания переговоров.

«Переговоры вокруг поставок газа сложные и требуют времени. Тем не менее, могу сказать однозначно, что цена на газ не повысится», - подчеркнул исполняющий обязанности министра.

Экономисты отметили недостатки системы ценообразования на газ

Тариф на газ для потребителя формируется, исходя из цены газа на границе, НДС, потерь, маржи и прибыли, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» экономист Ваагн Хачатрян.

Армения получает от России газ по цене 150 долларов за тысячу кубометров, пишет "Спутник Армения". Средняя наценка "Газпром Армения" составляет 62 доллара. К этому прибавляется НДС, который увеличивает среднюю цену до 255 долларов. Домашние хозяйства (и другие потребители до 10 тыс кубометров в месяц) получают газ по 290 долларов. Предприятия и учреждения, которые используют более 10 тысячи кубометров, получают газ по 242 доллара, предприятия по переработке сельхозпродукции – по 212 долларов. Тепличные хозяйства, в пределах отопительного сезона – по 176 долларов, вне сезона – по 242 или 290 долларов, в зависимости от объема потребления. Социально необеспеченные семьи получают газ по цене около 207 долларов за тысячу кубометров.

По его словам, "методология, по которой рассчитывается тариф на газ,... устаревшая, оставшаяся с советской эпохи, и не оправдывает себя".

"В СССР не ставили цель, сократить расходы, так как это сократило бы финансирование. Вот и «Газпром» не стремится сократить расходы, наоборот, компании выгодно их увеличить, потому что прибыль основана именно на расходах", - заявил он.

Экономист раскритиковал инвестиционную программу компании, в частности, по газификации республики.

Компания протягивает "газопровод длиною в 30-40 километров в село, в котором проживают несколько десятков семей", хотя дешевле "было бы построить небольшой газовый резервуар низкого давления и доставлять газ на машинах", - сказал Хачатрян.

По его словам, ошибочно разделять тариф на газ на цену до и после границы. «Газ нам продает одна и та же компания... И получается, что мы покупаем у России газ по европейским ценам», - сказал экономист.

Хачатрян уверен, что высокий тариф является следствием того, что в стране нет крупного потребителя газа.

«Если увеличить потребление, появилась бы возможность снизить тариф. Но пока самым крупным потребителем является население Армении. К тому же, за последние годы количество использованного газа почти не изменилось», - отметил он.

Если цена на газ снизится на границе, тариф автоматически уменьшится для потребителя, добавил он.

Экономист Пандухт Мартиросян, в свою очередь, отметил, что на формирование тарифа на газ влияет высокий показатель технологических потерь.

"Технологические потери составляют 6,3 процента (свыше 142 миллионов кубических метров), тогда как в мире этот показатель не превышает двух процентов", - сказал он.

По его словам, уменьшение технологических потерь приведет к снижению тарифа на газ для потребителя.

Он также отметил, что если по итогам переговоров цена на газ на границе будет снижена, то автоматически снизится тариф для потребителя.

«В этом случае компания «Газпром Армения» обязана будет срочно составить новый расчет тарифа и представить его на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг», - пояснил Мартиросян.

«Если министр заявляет, что газ не подорожает, то на это у него на это есть реальные основания. В противном случае, подорожание приведет к недовольству в обществе и изменению отношения к власти», - читает экономист.

Политологи отметили политический аспект переговоров

Армяно-российские переговоры о поставках природного газа всегда были сложными, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Акоп Бадалян.

По его мнению, российская сторона ожидает от Армении определенных политических уступок.

«У новой власти в Армении достаточно сильные политические позиции с точки зрения легитимности... Поэтому тему поставок газа Россия хочет использовать для усиления собственных позиций», - отметил Бадалян.

В то же время, он не исключил, что армянская сторона выдвигает требования.

"Никол Пашинян несколько раз заявлял, что газ для армянского потребителя обходится далеко не дешево", - напомнил он. "Так что, идет взаимная позиционная борьба, и требования выдвигаются не только армянской стороне", - считает политический обозреватель.

Армянская сторона на переговорах апеллирует заключениями парламентской комиссии и комиссии при правительстве, добавил Бадалян.

24 октября и.о. премьер-министра Никол Пашинян, выступая в парламенте, отметил, что при правительстве создана рабочая группа по вопросу снижения цены на газ для потребителей, передают "Новости Армения". «Когда я представил президенту России Владимиру Путину ситуацию, при которой газ импортируется по одной цене, а населению продается по другой, то российский президент, откровенно говоря, удивился», - заявил исполняющий обязанности премьера, добавив, что с президентом России достигнута договоренность о необходимости изучения ситуации и решения проблемы на основе полученных фактов. Ранее Никол Пашинян также предположил, что высокий тариф на газ для потребителя может быть связан с неэффективным менеджментом или даже с коррупцией. «Я полагаю, что наши российские коллеги поймут, если мы заинтересуемся этой проблемой», - приводит его заявление, сделанное 7 июня в парламенте, ТАСС. При парламенте Армении была создана Следственная комиссия по изучения деятельности систем снабжения и распределения газа и электроэнергии, а также обоснованности действующих тарифов на газ и электроэнергию.

Бадалян уверен, что «сложные переговоры» свидетельствуют о здоровых отношениях между двумя странами. Он сомневается, что если сторонам не удастся договориться о снижении цены на газ, то это повлечет серьезные осложнения в армяно-российских отношениях.

"Сейчас идет переформатирование отношений Армении и России", - считает Бадалян. По его словам, в случае отказа России от уступок по цене на газ, это не станет проблемой, но "внесет ясность в отношения, и Армения будет четко знать, в каких вопрос с Россией союзнические отношения, а в каких интересы не совпадают".

"Это позволит армянской стороне искать более эффективные и выгодные предложения, в частности, возобновить с Ираном переговоры о поставках более дешевого газа", - отметил Бадалян.

Российские власти используют тему поставок природного газа как фактор политического давления, заявил корреспонденту «Кавказского узла» эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян.

Он считает, что Россия рассчитывает добиться от Армении определенных политических уступок взамен снижения цены на газ.

«Это может быть разный спектр вопросов: и вопрос генсека Организации Договора о коллективной безопасности, и согласие Армении не голосовать за резолюции против России на международных площадках», - отметил Варданян.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, обвиненный по делу о разгоне митингующих в Ереване в 2008 году, был досрочно отозван с должности 2 ноября. После отзыва Хачатурова эту должность претендует представитель Белоруссии, сообщили источники. Армения настаивает на назначении своего представителя генсеком ОДКБ, так как Хачатуров отработал на этом посту только половину из определенного уставом организации срока. На саммите ОДКБ 8 ноября в Астане главы стран-участниц организации не смогли договориться о новом кандидате на должность генсека. В этот же день президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Азербайджану статус страны-наблюдателя в ОДКБ, но против этой идеи выступила армянская сторона. В кризисе в ОДКБ виновато руководство Армении, посчитали некоторые пользователи сети Facebook. Другие предложили армянским властям показать неуступчивость в вопросе назначения генсека организации.

При этом он уверен, что последствий отказа России от пересмотра цены на газ не будет.

«Отношения сохранятся на том же уровне, что и были. Каких-либо громких заявлений со стороны Армении не будет», - считает Варданян.