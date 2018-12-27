27 декабря 2018, 23:46

Протестующие рабочие заблокировали дорогу в Армении

Рабочие компаний, занимающихся строительством автотранспортного коридора "Север - Юг", на четыре часа перекрыли сегодня дорогу на Ереван в Арагацотнской области Армении. И.о. министра транспорта заявил, что правительство выполнило свои обязательства и не имеет отношения к возникшей задолженности по зарплате.

Как писал "Кавказский узел", автотранспортный коридор "Север - Юг" должен пройти через территорию Армении и Грузии к Черному морю и европейским странам. В апреле 2015 года власти Армении подписали с Евразийским банком развития договор о кредите в 150 миллионов долларов на строительство этой трассы.

Сегодня строители, работающие по инвестиционной программе "Север - Юг", сегодня утром перекрыли своими автомобилями магистраль Ереван – Талин. Они заявили, что не получали зарплату с августа, сообщили "Новости Армения". На видео, опубликованном изданием, видны стоящие на дороге автомобили, вокруг которых собралась толпа мужчин. Они эмоционально разговаривают с человеком в полицейской форме.

Рабочие также требовали встречи с представителями правительства. Разблокировав дорогу через четыре часа, протестующие пригрозили, что продолжат протесты, если их требования так и не будут выполнены, сообщило на своем сайте "Радио Азатутюн".

Губернатор Арагацотнской области Давид Геворгян, приехавший к протестующим, призвал их решить проблему через суд. Однако строители заявили, что не могут ждать решения суда, который будет рассматривать их иск несколько месяцев. Строительством автомагистрали в Арагацотнской области Армении занимаются шесть субподрядчиков, зарплату задержали 700 работникам, сообщил Геворгян. По его словам, субподрядчики объяснили задержку тем, что они не получили денег от подрядчика, испанской компании, информировало издание.

Правительство Армении, со своей стороны, заверяет, что выплатило свои финансовые обязательства, а также выплатило аванс в размере 27 миллионов долларов США. Правительство не имеет никакого отношения к задержке зарплаты строителям магистрали, перевел корреспондент "Кавказского узла" слова и.о. министра транспорта Армении Акопа Аршакяна, сказанные сегодня в эфире "Радио Азатутюн". 

Рабочие пожаловались на тяжелое материальное положение. "У меня банковский кредит, который я не могу из-за невыплаты зарплаты погасить. После новогодних праздников дело подадут в суд, и я не вижу никакого выхода из положения. Банку не интересно, по какой причине я оказался неплатежеспособен. Моей вины нет, я все эти месяцы добросовестно работал, и за мою работу надо платить", - сказал один из строителей в эфире "Радио Азатутюн".

Другой участник протеста отметил, что у него трое детей, один из которых студент. "Время платить за учебу студенту, но неоткуда. Если проблема не решится, его выгонят из университета", - сказал он в эфире радио.

Примечание:

"Работники "Наирита" потребовали прекратить демонтаж оборудования завода", "Сотрудники "Наирита" обвинили судью в затягивании судебного процесса", "Сотрудники "Наирита" призвали премьера изучить их программу оздоровления завода".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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27 декабря 2018, 23:46

  • Протестующие рабочие заблокировали дорогу в Армении

    Рабочие компаний, занимающихся строительством автотранспортного коридора "Север - Юг", на четыре часа перекрыли сегодня дорогу на Ереван в Арагацотнской области Армении. И.о. министра транспорта заявил, что правительство выполнило свои обязательства и не имеет отношения к возникшей задолженности по зарплате.

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